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"Насиловали детей в разных странах": в Великобритании судят членов сети педофилов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:17
"Насиловали детей в разных странах": в Великобритании судят членов сети педофилов
nationalcrimeagency.gov.uk
Двое британцев оказались на скамье подсудимых после того, как стало известно, что они входят в транснациональную сеть педофилов, которые ездят по разным странам и насилуют детей, передает Тengrinews.kz со ссылкой на сайт Национального криминального агентства Великобритании (NCA).

68-летний Кристофер Бен и 75-летний Джон Торогуд в течение нескольких лет путешествовали по Азии и Африке, где подвергали насилию несовершеннолетних.

"Насиловали детей в разных странах": в Великобритании судят членов сети педофилов

Фото: nationalcrimeagency.gov.uk


Об их чудовищных преступлениях против половой неприкосновенности детей полицейские узнали после громких задержаний в Нидерландах. Там у одного из арестованных педофилов – члена преступной сети - хранились фото и данные единомышленников-извращенцев, в том числе Бена и Торогуда. Также они нашли дневник, где в красках описывались зверства, которые преступники творили с детьми.

Отмечается, что Кристофер Бен на момент получения новых данных о его злодеяниях уже отбывал десятилетний срок в тюрьме за изнасилование 11 детей во время своей поездки в Мьянму в 2016 году.

Однако теперь следователи NCA, работающие с голландской полицией, смогли доказать, что жертвами Бена стали еще 23 ребенка в период с 2006 по 2018 год во Вьетнаме.

NCA также восстановило разговоры Бена с другими членами сети, которые он вел через зашифрованные электронные письма.

"Они обсуждали детей, с которыми встречались и подвергли насилию, выплаты жертвам и их семьям, а также способы, с помощью которых они могли избежать обнаружения правоохранительными органами", - сообщили в ведомстве.

Приговор Бену огласили 3 ноября. Королевским судом Челмсфорда он был приговорен к 11 годам тюремного заключения и еще шести годам лишения свободы за сексуальное насилие над мальчиками во Вьетнаме в течение 10 лет.

Еще один член сети педофилов - 75-летний Джон Торогуд - ожидает суда. Приговор ему вынесут 14 ноября. В NCA заявили, что при обыске у педофила из Нидерландов были найдены видеозаписи, на которых запечатлено, как Торогуд насилует мальчиков в Марокко в 2012 году.

Офицеры судебно-медицинской экспертизы исследовали телефон и компьютер Торогуда и обнаружили более 200 тысяч снимков сексуального характера с изображением детей. Некоторые фотографии были сделаны самим Торогудом и на них изображены мальчики в возрасте одного года.

Джон Торогуд признал себя виновным по семи пунктам обвинения, включая сексуальное насилие над ребенком младше 13 лет.

NCA выявило еще четырех мужчин, базирующихся в Великобритании, которые, как предполагается, имеют связи с сетью. Расследования продолжаются в ряде стран Европы.

"Масштаб, сотрудничество и приверженность этой транснациональной сети сексуального насилия над детьми беспрецедентны. Бен, Торогуд и их единомышленники совершали свои преступления в отдаленных уголках мира, вступая в сговор через зашифрованные чаты в надежде скрыться от правоохранительных органов. Очевидно, что каждая поездка группы на протяжении более десяти лет тщательно планировалась, и все они были сосредоточены на жестоком обращении с уязвимыми детьми", - сказал Фил Экклс, операционный менеджер NCA.


Источник: Тengrinews.kz
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