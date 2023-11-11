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ЛАДА.kz » Новости Мира

Гороскоп от ИИ: что предсказывает нейросеть

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Гороскоп от ИИ: что предсказывает нейросеть
Фото: freepik
Zakon.kz попросил нейросеть ChatGPT составить гороскоп для всех знаков зодиака на 11 ноября. Узнайте, какие знаки, по мнению искусственного интеллекта, смогут реализовать себя в красивую дату.

Овен (21 марта - 19 апреля)
Ваша энергия сегодня не знает границ, и это идеальное время для старта новых начинаний. Замечайте возможности вокруг и действуйте решительно. Откройте для себя новые области творчества и самовыражения.

Телец (20 апреля - 20 мая)
Сегодня вы можете обнаружить неожиданный источник вдохновения. Позвольте себе погрузиться в творческие процессы и исследовать неизведанные интересы. Общение с близкими принесет радость и укрепит связи.

Близнецы (21 мая - 20 июня)
Сегодняшний день насыщен возможностями для общения. Заведите новые знакомства, обменивайтесь идеями и будьте открыты к разнообразию мнений. Это поможет расширить горизонты вашего восприятия мира.

Рак (21 июня - 22 июля)
Сфокусируйтесь на своем физическом и эмоциональном благополучии. Занятия спортом или йогой помогут вам поддерживать баланс, а общение с близкими привнесет позитивные эмоции.

Лев (23 июля - 22 августа)
Ваше творческое вдохновение достигнет пика, предоставив вам замечательную возможность начать новый проект. Не стесняйтесь выразить свою уникальность и делиться своими идеями с окружающими.

Дева (23 августа - 22 сентября)
Сегодня уделите внимание качественным отношениям с близкими. Проведите время в общении, поддерживайте друг друга и решайте возникающие вопросы совместно.

Весы (23 сентября - 22 октября)
С вашей энергией и решимостью сегодня нет предела достижимому. Воспользуйтесь этим для реализации своих целей и мечтаний. Вам по плечу даже самые амбициозные задачи.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Сегодняшний день благоприятен для выражения креативности на работе. Будьте открыты к новым идеям, делитесь своим видением и не бойтесь предложить нестандартные решения.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Сфокусируйтесь на своем внутреннем росте и развитии. Медитация, чтение вдохновляющих книг или общение с мудрыми людьми помогут вам лучше понять себя и свои жизненные пути.

Козерог (22 декабря - 19 января)
Сегодня цените простые радости жизни. Проведите время с близкими, наслаждайтесь природой и замечайте красоту в моментах. Это поднимет ваше настроение.

Водолей (20 января - 18 февраля)
Сегодняшний день предоставляет вам отличную возможность для расширения круга общения. Встречайте новых людей, обменивайтесь опытом и идеями — это может привести к увлекательным проектам и перспективам.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Сегодня ваша интуиция будет на высоте. Доверьтесь своим внутренним ощущениям, они могут вас направить к правильным решениям. Будьте открыты к духовному росту и внутренней гармонии.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:31
♓Рыбы: Хорошее время для разработки ядерного оружия. Возможны неприятности, например вы можете родить от проводника собаку. В случае наступления проблем немедленно привяжите себя скотчем к кровати или отправьте работать дальнобойщиком. Опасайтесь женщин в сером.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:21
вот настоящий гороскоп от ИИ:
♈Овен: Возможны изменения направления вращения задницы. День подходит для езды на верблюде. Помните о том что ваш рот – самое чувствительное место на земле. Не исключено нападение монголов! Звёзды советуют иметь большой нос – это позволит больше вдыхать

♉Телец: День подходит для того что бы начать бить баклуши и бить людей палкой по голове - очень помогает нормализовать психику! Возможно желание срать кирпичами. Звезды рекомендуют вам стать мэром Калуги. Желательно приобрести пару тонн чеснока по акции. Удачного дня!

♊Близнецы: Можно пойти по карьерной лестнице, например в ГДР работать идиотом! Если вы решите стать домашним животным - не бойтесь начать есть хлеб из мусорного ведра прямо сейчас! Избегайте встреч с людьми, которые выглядят как обезьяны.

♋Рак: Рекомендуется носить длинные ногти, делать сальто и бить стекла в общественном транспорте. Возможен налет комаров-оборотней: ваши действия??????????????? AAAAA&?ext>. Следите за новостями культуры. Помните, что вся Вселенная создана для одного – жрать

♌Лев: День хорош для игры в солдатики и кражи блинов. Вы можете вести себя как старая бабка, которая родилась не так давно. Рекомендуется играть роль маленького Будды в цирке для умственно отсталых людей. Вечер подходит для зачатия двойника Гитлера

♍Дева: Возможны легкие закуски и танцы, а так же случайные драки с бичами. Гороскоп советует стать пьяным матросом на подводной лодке - все будет окей :). Во второй половине дня рекомендуется читать газеты, особенно с эротическими картинками.

♎Весы: Вы можете позволить себе отправиться в лесбиянство, играть в бильярд с собаками или бегать по дому как шимпанзе. Вас ждут танцы живота в компании жирных или укусы диких гусей в голову (выбирайте). При желании можно получить профессию свинопаса

♏Скорпион: Этот день благоприятен для укуса пчел. Возможны кратковременные эротические акты с использованием балалайки и керосина. Чтобы получить от жизни удовольствие следует взорвать свой унитаз ^_~. Самое время сделать что-то вроде кринжа

♐Стрелец: Сегодня вы будете выглядеть как рыба, у которой отвисла ж..... День подходит для прыжков с унитаза и игр на баянах! Не забудьте позвать с собой на работу цыган. Будьте осторожны - злой дух может укусить вас в зад. Возможно посещение театра уродов.

♑Козерог: Сегодня лучше не ездить на Кубань, так как там обитают черти размером со шкаф. День принесет удачу любителям самопогружения. Ожидается пьяное бурчание и агрессивное шевеление. Вы заметите у себя странные привычки – например плеваться ртутью.

♒Водолей: Звёзды советуют вам носить пояс верности, чтобы обезопасить себя от поноса и козней врагов. Возможно внезапное пробуждение антихриста. В этот день Ваша задача – уничтожить Вселенную.Кушайте пирожки с повидлом и слушайте песни про Сталина.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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