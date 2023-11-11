Энергетики сравнили с кофе и получили пугающий результат

"В исследованиях сообщается, что пагубное влияние обусловлено концентрацией витаминов и аминокислот. Превышение их нормы в комбинации с кофеином особенно опасно для несовершеннолетних, беременных, людей с сахарным диабетом и другими заболеваниями. Чрезмерное употребление энергетиков вызывает проблемы со здоровьем: учащается частота сердечных сокращений, повышается кровяное давление, нарушается сон, возможно возникновение гипергликемии и многое другое", - сообщили в ведомстве.

"В одной банке энергетика содержится 8-9 чашек кофе, тогда как допустимая дозировка кофеина для взрослого человека - не больше 1 - 2 чашек кофе в день!

"Чрезмерное потребление способствует развитию ожирения, сахарного диабета и других метаболических нарушений. Показатель заболеваемости ожирением среди детей в 2022 году составил 45,6 на 100 тысяч населения. Также 18 процентов взрослого населения страдают ожирением.

"Каждый пятый школьник - 20,5 процента от общего числа - употребляет энергетические напитки еженедельно. 8,8 процента подростков пьют энергетики один раз в неделю, 6,4 процента - 2-4 раза в неделю, 2,3 процента пьют энергетики 5-6 раз в неделю, 1,4 процента – один раз в день, 1,5 процента указали, что потребляют энергетики более одного раза в день ежедневно", - сообщили в ведомстве.

Энергетические напитки обещают поднять уровень бодрости, улучшить концентрацию и помочь преодолеть усталость. С вопросом о том, как в действительности на организм воздействует этот "чудо-напиток", корреспондент Tengrinews.kz обратилась в Министерство здравоохранения.Отвечая на официальный запрос корреспондента, в Минздраве сообщили, что вред энергетиков подтвержден исследованиями Всемирной организации здравоохранения.Более того, энергетики также могут негативно влиять на работу нервной системы, вызывать головные боли, тревожность, панические атаки, повышенную агрессию, визуальные и слуховые галлюцинации, а также хроническую усталость.Чрезмерное поступление кофеина с энергетическими напитками может привести к гиперстимуляции пищеварительного тракта, тошноте, рвоте, диарее и болям в животе. Энергетики повышают кислотность желудка и могут спровоцировать изжогу, понос, гастрит, язвы и воспаления.Важный компонент энергетика, играющий роль стимулятора, - сахар. Когда человек получает большую дозу простых углеводов, он испытывает прилив бодрости. В случае с энергетиками этот эффект дополняет и усиливает стимулирующее действие кофеина. Избыточное потребление сахара может привести к заболеваниям сердца, ожирению, сахарному диабету второго типа и другим метаболическим проблемам", - добавили в Минздраве.Отдельной статистики по пострадавшим от чрезмерного употребления энергетиков Минздрав не ведет, однако в ведомстве привели иные цифры.Помимо этого, отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом на 59 процентов, в 2015 году составлял 173 на 100 тысяч населения, в 2022 году - 276 на 100 тысяч населения. В 2022 году впервые выявлено 967 детей с сахарным диабетом. Всего состоят на учете 3 449 детей и 1 301 подросток с сахарным второго типа, 3 243 детей и 1 176 подростков - с сахарным диабетом первого типа. На динамическом наблюдении с заболеванием сахарный диабет в стране свыше 400 тысяч казахстанцев".В ведомстве также представили данные Национального исследования поведения детей школьного возраста в отношении здоровья HBSC (Health Behaviour in School- aged Children).Ранее стало известно об алматинском подростке, который подсел на энергетические напитки и фасфуд - в больницу его привезли на коляске, так как он не мог ходить.