Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Ноября
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 467.9 KZT
  • €1 = 499.48 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Исландия объявляет ЧП и эвакуирует жителей из-за угрозы извержения вулкана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Исландия объявляет ЧП и эвакуирует жителей из-за угрозы извержения вулкана
Фото: freepik
Исландия объявила чрезвычайное положение: полицейские призывают жителей покинуть прибрежный город Гриндавик после сильной волны землетрясений на юго-западе страны, связанной с возможным извержением вулкана, сообщает Zakon.kz.

По данным Исландского метеорологического управления, с полуночи до 14:00 в пятницу было зарегистрировано около 800 землетрясений, самое мелкое из которых произошло на глубине 3–3,5 километра.

На сайте Volcanodiscovery, который регистрирует подземные толчки по всему миру, зафиксировали около 40 землетрясений на территории Исландии за последний час.

Исландия объявляет ЧП и эвакуирует жителей из-за угрозы извержения вулкана

Фото: скриншот


"Землетрясения могут стать сильнее тех, которые уже произошли, и такая последовательность событий может привести к извержению. Однако признаков приближения магмы к поверхности до сих пор нет. За его ходом пристально следят", — сообщили в агентстве гражданской защиты.

В агентстве акцентировали внимание, что жители должны покинуть город.

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что жители должны покинуть свои дома и покинуть город. Но мы также хотим еще раз подчеркнуть, что это не экстренная эвакуация, есть достаточно времени, чтобы подготовиться, обезопасить вещи и спокойно выехать из города".

Всемирно известный термальный бассейн Голубой лагуны в этом районе уже закрылся из-за продолжающейся сейсмической активности.




Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика