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Исследование: какие марки авто чаще других становятся причиной ДТП

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 14:47
Исследование: какие марки авто чаще других становятся причиной ДТП
Фото: freepik
Исследование более 400 тыс. дорожно-транспортных происшествий в Великобритании показало, водители каких марок автомобилей чаще других становятся виновниками аварий, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в журнале социального маркетинга, превышение скорости, проезд на красный свет, обгон по двойной сплошной и другие опасные маневры чаще других совершали водители Subaru, Porsche и BMW, пишет The Guardian.

Приняв во внимание такие переменные, как возраст водителей и типы дорог, исследователи предположили, что в этом может быть виноват брендинг. Все три марки авто позиционируют себя как "короли дорог".

Реже других виновниками ДТП становились Skoda или Hyundai, которые позиционируют себя как семейное авто для езды в городе.


Источник: Zakon.kz
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