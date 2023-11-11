Назван овощ-супергерой для обновления организма

"Все виды капусты надо использовать в своем рационе, потому что этот овощ – источник серы, которая, в свою очередь, будет поддерживать уровень глутатиона в организме. Это вещество задействовано в процессе детоксикации, обновления организма. Если в рационе присутствует капуста, то не только работа печени будет хорошей, но и освобождение организма от отработавших свою функцию метаболитов (продуктов обмена веществ, – Прим.ред.) будет происходить своевременно", - говорит Маргарита Королева.

"Сера, содержащаяся в капусте, позволит избежать хронической интоксикации, даже если есть предрасполагающие к этому факторы, вроде работы или жизни в зонах, где есть много источников солей тяжелых металлов. Если вы живете в городе, где много промышленных производств, важно заботиться о детоксикации организма", -отмечает Маргарита Королева.