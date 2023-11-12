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Мужчина из США отсидел 35 лет по ложному обвинению в педофилии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:48
Мужчина из США отсидел 35 лет по ложному обвинению в педофилии
Фото: freepik
Луис Райт отсидел 35 лет в тюрьме штата Мичиган после того, как был ошибочно осужден за сексуальное насилие над 11-летней девочкой, сообщает Zakon.kz.

Мужчина был освобожден из тюрьмы штата благодаря открытию ДНК и теперь может требовать компенсацию за каждый год, проведенный в тюрьме, пишет Sky News.

Луи Райт, которому сейчас 65 лет, жил недалеко от детского дома в Альбионе, штат Мичиган, во время нападения в 1988 году, и дежурный офицер сообщил, что видел его примерно за пять часов до инцидента.

Мужчина из США отсидел 35 лет по ложному обвинению в педофилии

Фото: департамент исправительных учреждений штата Мичиган/skynews


Райт был приговорен к 25–50 годам заключения по различным обвинениям в сексуальном насилии и к 6–15 годам заключения за взлом и проникновение.

Однако ранее в этом году отделу проверки целостности приговоров генерального прокурора Мичигана сообщили, что предметы из дела были обнаружены Департаментом общественной безопасности Альбиона.

Предметы были отправлены на тестирование и вернулись с "чужой мужской ДНК".

В результате этого г-н Райт был исключен из числа преступников, в результате чего с него были сняты обвинения, сообщили официальные лица.

18 января 1988 года преступник ворвался в дом девочки, пока она спала, и затащил ее в гостиную, где напал на нее.

Райт может иметь право на выплату в размере 1,75 миллиона долларов (819 млн тенге) в соответствии с законом штата, который выплачивает 50 000 долларов США за каждый год, проведенный в тюрьме за приговор, отмененный на основании новых доказательств.


Источник: Zakon.kz
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