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Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Фото: Nils Huenerfuerst / Unsplash
Некоторым пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна функция защиты чатов с помощью секретного кода. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Сообщается, что защищенные с помощью пароля чаты не будут отображаться в перечне остальных переписок. При желании пользователь также может скрыть секретные диалоги. «Другой человек не сможет найти секретные чаты и получить к ним доступ», — говорится в статье WABetaInfo о новой функции мессенджера.


Кроме того, переписки, скрытые паролем, можно будет быстро удалить в меню настроек конфиденциальности. Эта функция, отмечают представители портала, будет полезна тем пользователям, кто не может получить доступ к защищенных паролем секретным чатам.

Обновление доступно некоторым пользователям версии мессенджера 2.23.24.20 на устройствах Android. Ее можно найти в магазине приложений Google Play.

Ранее сообщалось, что в мессенджере появится возможность, позволяющая находить сообщение по дате его отправления. Функцией можно будет воспользоваться, нажав на иконку календаря в строке поиска сообщений.


Источник: lenta.ru
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