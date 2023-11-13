Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Сообщается, что защищенные с помощью пароля чаты не будут отображаться в перечне остальных переписок. При желании пользователь также может скрыть секретные диалоги. «Другой человек не сможет найти секретные чаты и получить к ним доступ», — говорится в статье WABetaInfo о новой функции мессенджера.

Некоторым пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна функция защиты чатов с помощью секретного кода. Об этом сообщает портал WABetaInfo.Кроме того, переписки, скрытые паролем, можно будет быстро удалить в меню настроек конфиденциальности. Эта функция, отмечают представители портала, будет полезна тем пользователям, кто не может получить доступ к защищенных паролем секретным чатам.Обновление доступно некоторым пользователям версии мессенджера 2.23.24.20 на устройствах Android. Ее можно найти в магазине приложений Google Play.Ранее сообщалось, что в мессенджере появится возможность, позволяющая находить сообщение по дате его отправления. Функцией можно будет воспользоваться, нажав на иконку календаря в строке поиска сообщений.