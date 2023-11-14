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Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ
Никол Пашинян. Фото: primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участия в саммите ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом стало известно по итогам телефонного разговора Пашиняна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Премьер Армении проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению", - сообщили в пресс-службе правительства.


Отмечается, что Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы, связанные с организацией намеченного на 23 ноября в Минске заседания СКБ ОДКБ.

Напомним, в сентябре Пашинян выступил с посланием к гражданам страны и заявил о неэффективности системы внешней безопасности Армении, а также поставил под сомнение цели и мотивы деятельности ОДКБ и российских миротворцев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
  • BOBBI
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 19:42
У всех стран ОДКБ цели и мотивы понятны кроме пиндосовского коллаборанта из Армении
 
 

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