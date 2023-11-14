Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ

"Премьер Армении проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению", - сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, в сентябре Пашинян выступил с посланием к гражданам страны и заявил о неэффективности системы внешней безопасности Армении, а также поставил под сомнение цели и мотивы деятельности ОДКБ и российских миротворцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не примет участия в саммите ОДКБ, который пройдет 23 ноября в Минске, передает корреспондент Tengrinews.kz.Об этом стало известно по итогам телефонного разговора Пашиняна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Отмечается, что Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы, связанные с организацией намеченного на 23 ноября в Минске заседания СКБ ОДКБ.