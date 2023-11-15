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150 фильмов в секунду: в Китае запустили самый быстрый в мире интернет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:49
150 фильмов в секунду: в Китае запустили самый быстрый в мире интернет
Фото: depositphotos.com
В Китае запустили самый быстрый в мире интернет. Ошеломительные 1,2 терабит в секунду - с такой скоростью новый сервис может отправлять данные. К тому же сеть запущена на несколько лет раньше запланированного срока. Подробности рассказывает Tengri Life со ссылкой на scmp.com.

Как уверяют разработчики, с рекордной скоростью в 1,2 терабит пользователь может за одну секунду скачать 150 фильмов в HD-формате. Это в три раза быстрее, чем у ближайшего конкурента - США. К тому же на два года раньше, чем прогнозировали отраслевые аналитики.

Для новой сети провели магистральную линию по маршруту Пекин - Ухань - Гуанчжоу. Она объединяет оптоволоконные кабели протяженностью 3000 километров.

Сеть активировали еще в июне, а 14 ноября она была официально запущена после эксплуатационных испытаний.

Большинство магистральных сетей интернета в мире работают со скоростью всего 100 гигабит в секунду. США лишь недавно завершили переход на интернет пятого поколения со скоростью 400 гигабит в секунду.


Источник: Тengrinews.kz
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