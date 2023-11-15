В Кыргызстане хотят штрафовать за бороду и паранджу

В Кыргызстане предложили запретить ношение одежды, закрывающей лицо, и объемной бороды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg
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Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях были вынесены депутатами на общественное обсуждение.
Как отмечается в справке-обосновании, проект закона направлен на соблюдение баланса между необходимостью обеспечения безопасности и идентификации личности и уважением к правам и свободам граждан. Он разработан в целях предупреждения и пресечения государственными органами ношения паранджи (гармента, закрывающего лицо) и объемной бороды, которые ограничивают идентификацию личности в общественных местах. Правда, иностранцам и дипломатам бриться не придется. На них запрет не будет распространяться.
"Предложение связано с законодательными изменениями, направленными на регулирование одежды и внешнего вида граждан в общественных местах с целью обеспечения возможности идентификации личности. Важно учесть, что такие законы должны соблюдать основные принципы прав человека, включая право на частную жизнь и свободу личности", - говорится в документе.
В справке подчеркивается, что законопроект не дискриминирует граждан на основе их религиозных убеждений.
"Он не ограничивает право на свободное выражение вероисповедания и убеждений граждан вне общественных мест и не запрещает ношение национальных или различных головных уборов", - говорится в документе.
Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство, запрещающие пропаганду многоженства и закрывающую лицо одежду. Сообщается, что поправки направлены на укрепление межнационального согласия, религиозной толерантности, сохранение светских ценностей и защиту прав женщин.
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