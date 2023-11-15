В Кыргызстане хотят штрафовать за бороду и паранджу

"Предложение связано с законодательными изменениями, направленными на регулирование одежды и внешнего вида граждан в общественных местах с целью обеспечения возможности идентификации личности. Важно учесть, что такие законы должны соблюдать основные принципы прав человека, включая право на частную жизнь и свободу личности", - говорится в документе.

"Он не ограничивает право на свободное выражение вероисповедания и убеждений граждан вне общественных мест и не запрещает ношение национальных или различных головных уборов", - говорится в документе.