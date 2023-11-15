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В Кыргызстане хотят штрафовать за бороду и паранджу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:23
В Кыргызстане хотят штрафовать за бороду и паранджу
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
В Кыргызстане предложили запретить ношение одежды, закрывающей лицо, и объемной бороды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях были вынесены депутатами на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, проект закона направлен на соблюдение баланса между необходимостью обеспечения безопасности и идентификации личности и уважением к правам и свободам граждан. Он разработан в целях предупреждения и пресечения государственными органами ношения паранджи (гармента, закрывающего лицо) и объемной бороды, которые ограничивают идентификацию личности в общественных местах. Правда, иностранцам и дипломатам бриться не придется. На них запрет не будет распространяться.

"Предложение связано с законодательными изменениями, направленными на регулирование одежды и внешнего вида граждан в общественных местах с целью обеспечения возможности идентификации личности. Важно учесть, что такие законы должны соблюдать основные принципы прав человека, включая право на частную жизнь и свободу личности", - говорится в документе.


В справке подчеркивается, что законопроект не дискриминирует граждан на основе их религиозных убеждений.

"Он не ограничивает право на свободное выражение вероисповедания и убеждений граждан вне общественных мест и не запрещает ношение национальных или различных головных уборов", - говорится в документе.


Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство, запрещающие пропаганду многоженства и закрывающую лицо одежду. Сообщается, что поправки направлены на укрепление межнационального согласия, религиозной толерантности, сохранение светских ценностей и защиту прав женщин.


Источник: Тengrinews.kz
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