"Я в это время спал": у жителей Узбекистана ночью пропали деньги с банковских карт

Скриншот одного из пострадавших. Фото: gazeta.uz

"Все возможные недочеты или неправильная работа системы защиты от мошенников в Octobank исключены", - говорится в сообщении.

"Оказалось, что в данной программе отобразились все данные карты Humo, а под моим номером телефона значилось имя постороннего человека. Также из этой программы было видно, что 19,7 миллиона сумов были переведены на карту другого, постороннего человека. Впоследствии выяснилось, что это реальные люди, которые имеют счета в Tenge Bank", - пишет девушка.

"От сотрудников банка узнал, что приложение не имеет алгоритмов безопасности (человек ночью скачал приложение, добавил карты банка и сразу вывел все деньги с карт, банк не считает это подозрительной операцией), есть также заградительный лимит в 10 000 долларов в день. Сотрудники банка сообщили, что идентификацию может пройти любой человек и добавить любые карты без проверки соответствия владельца карты. В моем случае прошел некий посторонний человек", - пишет мужчина.

"Данная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что на банки и платежные системы не совершались кибератаки, в настоящее время деятельность коммерческих банков и платежных систем соответствует всем требованиям безопасности", - заявили в банке.

"Данная информация является ложной и не соответствует действительности. Платежная система Humo отвечает всем требованиям безопасности, и никакой кибератаки на систему не происходило", - подчеркнули в центре.