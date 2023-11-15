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Мужская плодовитость резко снизилась по всему миру: ученые назвали причину

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Мужская плодовитость резко снизилась по всему миру: ученые назвали причину
Фото: pexels
За последние 50 лет качество спермы у мужчин по всему миру снизилось на 50%. Американские ученые выяснили, из-за чего мужская плодовитость так стремительно падает, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 15 ноября, ученые университета Джорджа Мэйсона в США установили причину резкого падения качества спермы у мужчин по всему миру. Новое исследование показывает, что мужская плодовитость снижается из-за двух типов веществ, которые используют при производстве пестицидов.

По словам главного соавтора исследования Мелиссы Перри, собранные за 50 лет данные показывают, что на качество мужской семенной жидкости влияют органические фосфаты и N-метилкарбаматы. Эти химические соединения сегодня крайне широко используют.

Органические фосфаты применяют при создании средств против сорняков и вредителей, а также при производстве пластмасс и растворителей. Пестицидами, которые содержат органофосфаты, обрабатывают поля по всему миру. К тому же эти соединения присутствуют в стройматериалах и средствах для ухода за газонами.

N-метилкарбаматы по структуре и свойствам похожи на органофосфаты. Эти вещества также используют для уничтожения вредных насекомых. С их помощью обрабатывают посевы зерновых, фруктовые деревья, овощи и так далее.

По словам доктора Александера Пастущака, профессора-ассистента Высшей школы медицины Университета Юты в США, ученые собрали достаточно доказательств того, что именно повсеместное использование пестицидов оказало резко негативное влияние на мужскую фертильность по всей планете. В новом исследовании говорится, что мужчины, которые регулярно подвергаются воздействию пестицидов (например, работники сельского хозяйства), чаще испытывают проблемы с плодовитостью. Опыты над животными также подтвердили негативное влияние органофосфатов и N-метилкарбаматов. По-видимому, эти вещества напрямую воздействуют на половые гормоны, повреждают клетки и влияют на нейронные связи в мозгу.

"Мой лучший совет – следить за наличием инсектицидов там, где вы живете, и подумать о том, чтобы избежать ненужного соприкосновения с ними, особенно если вы планируете завести детей. Следите за содержанием пестицидов рядом с вашим домом и в вашей еде", – рекомендовала Мелисса Перри.


Чтобы снизить риск мужского бесплодия, ученые также советуют покупать органические ("фермерские" продукты) и тщательно мыть овощи и фрукты.

Пестициды – важная, но не единственная угроза мужской плодовитости. Снизить способность мужчины иметь детей также могут такие факторы, как ожирение, плохое питание, хронические заболевания и загрязнение окружающей среды, предупредили авторы научной работы.


Источник: Zakon.kz
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