Слово года объявил Кембриджский словарь

"Команда Кембриджского словаря выбрала глагол "галлюцинировать" словом 2023 года, поскольку признала, что новое значение отражает суть того, почему люди говорят об ИИ. Генеративный ИИ — мощный инструмент, но мы все еще учимся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с ним. Это означает осознание как его потенциальных сильных сторон, так и его текущих слабостей", — сказано на сайте словаря.

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