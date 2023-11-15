Слово года объявил Кембриджский словарь

Кембриджский словарь английского языка объявил глагол "галлюцинировать" словом 2023 года, подчеркивая его новое значение в контексте развития искусственного интеллекта, передает Tengri Life.
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Кембриджского словаря сказано, что в этом контексте термин определен как продукт ИИ, создающий "ложную информацию". Сообщается, что выбор слова "галлюцинировать" отражает сущность обсуждений вокруг ИИ.
"Команда Кембриджского словаря выбрала глагол "галлюцинировать" словом 2023 года, поскольку признала, что новое значение отражает суть того, почему люди говорят об ИИ. Генеративный ИИ — мощный инструмент, но мы все еще учимся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с ним. Это означает осознание как его потенциальных сильных сторон, так и его текущих слабостей", — сказано на сайте словаря.
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Этот выбор слова года также объясняется тем, что его новое значение наглядно демонстрирует, почему тема искусственного интеллекта вызывает столько дискуссий.
Кембриджский словарь также отмечает появление новых терминов в связи с развитием ИИ. В 2023 году сюда были включены такие выражения, как "большая языковая модель", "генеративный ИИ" и "GPT". Некоторые уже существующие слова также приобрели новые значения, связанные с искусственным интеллектом, подчеркивает Cambridge Dictionary.
Напомним, что ранее британский словарь английского языка Collins Dictionary признал AI (искусственный интеллект) словом года.
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