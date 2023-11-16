Ученые нашли планету, на которой идет песчаный дождь

"Наши знания о других планетах основаны на том, что мы знаем о Земле. Это очень ограниченное знание", - считает профессор Леен Децин.

"Это отличная цель, потому что она очень пушистая. Это одна из самых "пушистых" планет, и именно от них мы можем получить такие большие сигналы, когда смотрим на их атмосферу. Мы работали над прогнозами в течение последних 10 лет, но ничто не могло подготовить нас к тому, что мы видим. Это было действительно захватывающе", - отметил планетолог Джоанна Барстоу.

Космический телескоп NASA Джеймс Уэбб обнаружил планету, на которой на поверхность падают песчинки, сообщает Zakon.kz.Планета Wasp-107b находится на расстоянии 200 световых лет от Земли в созвездии Девы. Она привлекла внимание астрономов своими внушительными размерами и легкой массой, сообщает The Guardian.Последние наблюдения позволили получить беспрецедентное представление о странном и экзотическом мире за пределами нашей Солнечной системы, который характеризуется песчаными облаками и дождями, палящими температурами, неистовыми ветрами и отчетливым запахом сернистого газа, напоминающим запах горелых спичек.Планету обнаружили в 2017 году. Астрономы заметили характерное периодическое мерцание света от звезды-хозяина каждый раз, когда планета проходила перед ней.Джеймс Уэбб выводит эти наблюдения на новый уровень, измеряя свет звезды, который фильтруется через атмосферу планеты. Поскольку различные элементы поглощают свет разной длины волны, спектр звездного света показывает, какие газы присутствуют на планете.По массе Wasp-107b схожа с Нептуном, но по размеру почти равна Юпитеру, а ее огромная, диффузная природа позволяет телескопу заглянуть глубоко в ее атмосферу.Последние наблюдения свидетельствуют о наличии водяного пара и диоксида серы, который придает атмосфере запах горелых спичек. Также впервые был определен химический состав облаков на другой планете – в данном случае это силикатный песок.В атмосфере планеты происходит нечто похожее на круговорот воды на Земле, но вместо этого песок переходит из твердого состояния в газообразное. Из более горячих нижних слоев атмосферы с температурой, близкой к 1000 градусам Цельсия, силикатные пары поднимаются вверх, охлаждаются и образовывают микроскопические песчинки, слишком маленькие, чтобы их можно было разглядеть.В конце концов, эти облака песчаной пыли становятся достаточно плотными и начинают выпадать в виде дождя в нижние слои атмосферы. Ниже определенного уровня песок снова превращается в пар, завершая цикл.