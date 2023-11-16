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Грыжи межпозвоночных дисков будут восстанавливать биологическим пластырем

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Грыжи межпозвоночных дисков будут восстанавливать биологическим пластырем
Фото: Penn Medicine
Новое доклиническое исследование, проведенное специалистами Penn Medicine, показало, что биологический пластырь, активизирующийся при естественном движении, может стать ключевым оружием в лечении грыж межпозвоночных дисков и облегчении боли, сообщает Zakon.kz.

По словам исследователей "пластыри, активируемых натяжением" (TARP) позволяют естественной механике организма активизировать высвобождение противовоспалительных молекул из микрокапсул внутри пластыря, сообщает UPI.

Теоретически пластырь должен работать даже в том случае, если человек лежит неподвижно в течение нескольких месяцев.

Одним словом, пластырь создает впечатление, что грыжи диска никогда не было, предотвращая усиление боли, связанной с дегенерацией диска.

"В настоящее время не существует лечебных средств для лечения грыжи межпозвоночного диска, и лучшее, что можно предложить, – это все равно что вставить обычную резиновую заглушку в дырку в шине. Она будет держаться некоторое время, но не обеспечит отличной герметичности", - считает профессор ортопедической хирургии и директор лаборатории McKay по исследованию ортопедической хирургии в Penn Роберт Маук.


Грыжа в позвоночнике возникает, когда в одном из мягких дисков, расположенных между позвонками, образуется трещина или отверстие, и мягкая внутренняя часть протискивается наружу.

В этот момент диски теряют свое натяжение и не могут амортизировать позвоночник, как обычно, вызывая боль. По словам исследователей TARP дает возможность нарастить напряжение и восстановить амортизацию позвонков.

"Диск - это очень сложная ткань, которая отличается от мышц и кожи тем, что не может самостоятельно восстанавливать свою структуру и, по сути, продолжает деградировать с течением времени, если ее структура нарушена. Мы поставили перед собой задачу восстановить механическую целостность диска и одновременно ослабить воспаление, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей и сохранить их функции в максимально возможной степени", - говорит доктор Ана Передо.


По мнению авторов, пластырь может найти применение и в ветеринарии.


Источник: Zakon.kz
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