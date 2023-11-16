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Оскандалившегося в Казахстане бизнесмена объявили в розыск в России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Оскандалившегося в Казахстане бизнесмена объявили в розыск в России
Фото: instagram.com/alexanderorlovbulldozer
Российский бизнесмен, ресторатор Александр Орлов, владеющий сетью дорогих ресторанов в Алматы и за рубежом, объявлен в розыск в России. Об этом пишут российские СМИ, передает Tengrinews.kz.

Как сообщает Telegram-канал Mash, ресторатора объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Какой именно, не уточняется.

Ранее Орлов уехал из России. В августе он продал доли в 33,3 процента в трех фирмах: "Тануки", "Тануки-Краснодар" и "Тануки-Н.-Новгород". Также этим летом он избавился от своей ресторанной группы Bulldozer Group.

Отметим, в Алматы и Астане Александру Орлову принадлежат несколько ресторанов.

В 2022 году Александр Орлов стал героем скандальной истории. Предприниматель заявил, что "в Средней Азии сложно найти квалифицированные кадры, они в дефиците". Заявление вызвало возмущение среди казахстанцев в социальных сетях.


Источник: Тengrinews.kz
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