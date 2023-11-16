Оскандалившегося в Казахстане бизнесмена объявили в розыск в России

Российский бизнесмен, ресторатор Александр Орлов, владеющий сетью дорогих ресторанов в Алматы и за рубежом, объявлен в розыск в России. Об этом пишут российские СМИ, передает Tengrinews.kz.



Как сообщает Telegram-канал Mash, ресторатора объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Какой именно, не уточняется.



Ранее Орлов уехал из России. В августе он продал доли в 33,3 процента в трех фирмах: "Тануки", "Тануки-Краснодар" и "Тануки-Н.-Новгород". Также этим летом он избавился от своей ресторанной группы Bulldozer Group.



Отметим, в Алматы и Астане Александру Орлову принадлежат несколько ресторанов.



В 2022 году Александр Орлов стал героем скандальной истории. Предприниматель заявил, что "в Средней Азии сложно найти квалифицированные кадры, они в дефиците". Заявление вызвало возмущение среди казахстанцев в социальных сетях.