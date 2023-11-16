Правда ли, что нефильтрованное пиво в 10 раз полезнее молока

Пользователи соцсетей пересылают картинку, где утверждается, что литр нефильтрованного пива в 10 раз полезнее литра молока. Якобы это научно доказано Мюнхенским институтом пива. Издание Stopfake.kz опровергло информацию, передает Tengri Life.
В статье отмечается, что в Мюнхене нет института пива, а есть Мюнхенский технический университет, основанный в 1868 году. Обучают здесь, кроме технических специальностей, и технологии пивоваренных напитков.
Есть институт пива в США, округ Колумбия. Это торговая ассоциация, куда входят крупные и мелкие пивоварни. На сайте организации нет никакой информации, что пиво полезнее молока.
В 2018 году группа ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга (FAU) обнаружила два вещества в пиве, а точнее, в хмеле, которые положительно влияют на здоровье человека. Это ксантогумол — полифенол, предотвращающий ожирение печени и обладающий противовоспалительным действием. И изо-альфа-горькие кислоты. Отмечено их положительное влияние в обмене глюкозы и метаболизме жиров.
Фото: depositphotos.comНо пиво нельзя назвать лекарством из-за наличия в нем алкоголя, считают ученые.
Сколько бы доводов в пользу пива для здоровья ни приводилось, алкоголь в нем сводит на нет все полезные вещества. Алкоголь токсичен и вызывает зависимость. Чрезмерное употребление янтарного напитка пагубно отражается на здоровье как мужчин, так и женщин. Пиво вызывает аритмию, проблемы с пищеварением, является причиной инсультов и сердечных заболеваний, депрессии и психических расстройств, снижает иммунитет. Риск заболеть, злоупотребляя пивом, намного выше его потенциальной пользы.
Медицинский журнал The Lancet опубликовал в 2018 году исследование, в котором авторы изучали и анализировали влияние алкогольных напитков на организм людей. Результаты были опубликованы под заголовком "Никакой уровень потребления алкоголя не улучшает здоровье".
Таким образом, утверждение, что пиво полезнее, чем молоко, не соответствует действительности.
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