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Правда ли, что нефильтрованное пиво в 10 раз полезнее молока

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 16:55
Правда ли, что нефильтрованное пиво в 10 раз полезнее молока
Фото:depositphotos.com
Пользователи соцсетей пересылают картинку, где утверждается, что литр нефильтрованного пива в 10 раз полезнее литра молока. Якобы это научно доказано Мюнхенским институтом пива. Издание Stopfake.kz опровергло информацию, передает Tengri Life.

В статье отмечается, что в Мюнхене нет института пива, а есть Мюнхенский технический университет, основанный в 1868 году. Обучают здесь, кроме технических специальностей, и технологии пивоваренных напитков.

Есть институт пива в США, округ Колумбия. Это торговая ассоциация, куда входят крупные и мелкие пивоварни. На сайте организации нет никакой информации, что пиво полезнее молока.

В 2018 году группа ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга (FAU) обнаружила два вещества в пиве, а точнее, в хмеле, которые положительно влияют на здоровье человека. Это ксантогумол — полифенол, предотвращающий ожирение печени и обладающий противовоспалительным действием. И изо-альфа-горькие кислоты. Отмечено их положительное влияние в обмене глюкозы и метаболизме жиров.

Правда ли, что нефильтрованное пиво в 10 раз полезнее молока

Фото: depositphotos.com


Но пиво нельзя назвать лекарством из-за наличия в нем алкоголя, считают ученые.

Сколько бы доводов в пользу пива для здоровья ни приводилось, алкоголь в нем сводит на нет все полезные вещества. Алкоголь токсичен и вызывает зависимость. Чрезмерное употребление янтарного напитка пагубно отражается на здоровье как мужчин, так и женщин. Пиво вызывает аритмию, проблемы с пищеварением, является причиной инсультов и сердечных заболеваний, депрессии и психических расстройств, снижает иммунитет. Риск заболеть, злоупотребляя пивом, намного выше его потенциальной пользы.

Медицинский журнал The Lancet опубликовал в 2018 году исследование, в котором авторы изучали и анализировали влияние алкогольных напитков на организм людей. Результаты были опубликованы под заголовком "Никакой уровень потребления алкоголя не улучшает здоровье".

Таким образом, утверждение, что пиво полезнее, чем молоко, не соответствует действительности.


Источник: Тengrinews.kz
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