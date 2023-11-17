В Москве состоялась передача останков казахстанского воина

Они были найдены в мае этого года около подмосковной деревни Апальщино поисковым отрядом "Эхо Войны". Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне, удалось установить личность бойца. Сейлан Маметов (1912 года рождения) был призван Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области, воевал в составе 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии и погиб при обороне Москвы 7 ноября 1941 года.

В Москве в Посольстве Казахстана в России состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского воина.В своем выступлении Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что сегодняшнее мероприятие – дань уважения воинам, пожертвовавшим собой ради будущих поколений. "Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев, воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц", – подчеркнул Даурен Абаев. Он выразил признательность поисковикам за их благородную миссию: "Ваше усердие и самоотверженность восхищает. Вы вносите неоценимый вклад в историческую память и уважение к тем, кто сражался за нашу свободу".В свою очередь, командир поискового отряда "Эхо Войны" Геннадий Иванов отметил, что благодаря таким бойцам, как Сейлан Маметов, враг был остановлен на подступах к Москве. "Он положил свою жизнь на алтарь Победы. Он не пожалел себя, не струсил, не сдался в плен, до последнего выполнял свой воинский долг. Спасибо ему большое за то, что мы сейчас живем", – подчеркнул Геннадий Иванов.Родственники Сейлана Маметова пока не нашлись. Останки будут доставлены в Казахстан и захоронены со всеми воинскими почестями.Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается.