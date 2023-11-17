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Около 100 эвакуированных из сектора Газа казахстанцев прибыли в Алматы

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Около 100 эвакуированных из сектора Газа казахстанцев прибыли в Алматы
фото: прес-служба МИД РК
Алматы. 17 ноября. КазТАГ – Около 100 эвакуированных из сектора Газа казахстанцев прибыли в Алматы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева министерством иностранных дел РК была реализована эвакуация казахстанцев, находившихся в секторе Газа. Сегодня специальным эвакуационным бортом в Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей», - говорится в сообщении в пятницу.


По информации МИДа, после прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные граждане обеспечены временным жильем и им оказывается необходимая правовая, медицинская и иная помощь.
«Успешная эвакуация является результатом совместной слаженной работы посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями. По итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств ближневосточного региона, МИД РК удалось достичь договорённости о безопасном и безоговорочном выезде наших граждан из сектора Газа. Казахстанские дипломаты продолжат работу по организации эвакуационных мероприятий и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта», - добавили во внешнеполитическом ведомстве.


Источник: kaztag.kz
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