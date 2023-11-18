Что будет, если каждый день пить зеленый чай

Один из самых популярных напитков оказался еще и одним из самых полезных. Эксперты рассказали, какие изменения ждут тех, кто будет употреблять зеленый чай каждый день, передает Tengri Life со doctorpiter.ru.



Улучшится состояние кожи. Ученые выяснили, что полифенолы в зеленом чае могут помочь защитить кожу от ультрафиолетового излучения, то есть от меланомы и немеланомного рака. При употреблении зеленого чая у человека становится меньше высыпаний, черных точек, а также улучшается состояние при розацеа.



Снизится риск рака. Ученые доказали, что полифенолы в напитке и другие биологически активные соединения могут предотвратить: колоректальный рак, рак печени, молочной железы, яичников, простаты, полости рта и кожи. Исследователи также полагают, что полифенолы помогают убивать раковые клетки и могут защищать здоровые клетки от мутаций, вызывающих рак.



Мозг заработает быстрее. Зеленый чай поможет сохранить остроту ума. У людей, которые пили этот напиток каждый день, стала лучше память, реже рассеивалось внимание, а взгляд на мир стал позитивнее.



Организм будет защищен от диабета. Зеленый чай помогает снизить уровень сахара в крови, тем самым предотвращая развитие сахарного диабета второго типа.



Улучшится здоровье сердца. Полифенольные катехины, содержащиеся в напитке, повышают уровень общего "хорошего" холестерина, который считается одним из основных помощников сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования японских ученых показали, что употребление более пяти чашек зеленого чая в день снижает риск смерти от сердечного приступа или инсульта на 26 процентов.



Снизится тревожность. L-теанин, который содержится в зеленом чае, может уменьшить беспокойство, увеличивая выработку дофамина в мозге, тем самым улучшая психическое здоровье и позволяя избавиться от стресса.