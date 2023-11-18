Китайский гороскоп определил настоящего везунчика 2024 года, ему достанутся все деньги и счастье

Приближающийся год Зеленого Деревянного Дракона окажется неплохим для всех знаков Китайского гороскопа, однако лишь для одного из них год окажется сказочно удачным, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Росбалт.
Повезет людям, рожденным в год Змеи
(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001). Они смогут наилучшим способом воспользоваться возможностями, которые предоставит Дракон, не попадут под обманчивое очарование его блеска, а продолжат последовательно двигаться к своим целям, за что получат заслуженную награду.
С финансовой стороны у Змеи все будет складываться превосходно. Уровень дохода позволит развернуться в полную меру и вовсе не думать об экономии. Однако важно помнить: для того, чтобы достичь таких успехов, в первую половину года придется потрудиться. Впрочем, все возможности для карьерного роста Змея использует блестяще.
В личной жизни все будет складываться тоже успешно. Семейные пары укрепят отношения. Люди, расставшиеся со совей половиной получат шанс возобновить отношения, забыв обиды. Одинокие Змеи будут настолько привлекательны и сексуальны, что к ним выстроиться очередь из потенциальных партнеров.
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