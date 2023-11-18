Магнитная буря накроет Землю

"Согласно прогнозу, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения, 23 и 26 ноября они утихнут, но магнитосфера планеты останется возбужденной и неспокойной", – говорится в сообщении.

Российские ученые предупредили жителей Земли о новой магнитной буре, сообщает Zakon.kz.По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, магнитная буря ожидается с 22 по 26 ноября.По информации ученых, прогнозируется слабая напряженность магнитного поля (уровень G1)Ранее магнитная буря обрушилась на Землю 19-20 октября. Ее появление спровоцировало гигантское пятно, появившееся на Солнце.