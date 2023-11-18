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"Взломаем за секунду". Эксперты назвали самые частые пароли

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 18:57
"Взломаем за секунду". Эксперты назвали самые частые пароли
Фото из открытых источников
Компания NordPass, которая специализируется на безопасности пользователей сети, опубликовала рейтинг самых популярных паролей в мире, передает Tengrinews.kz.

Список паролей, на взлом которых понадобится не больше секунды, возглавил простейший пароль "123456" с показателем в 4,5 миллиона использований.

На втором месте оказался "admin" - его использовали около 4 миллионов человек. Замкнул тройку "12345678" с результатом в 1,3 миллиона применений. В список попали и другие крайне распространенные пароли, включая "1234567890", "Aa123456" и "qwerty".


Пароль "password", лидировавший в прошлом году, опустился на 7-е место. Любую из этих комбинаций, по словам экспертов, можно взломать всего за пару секунд с помощью автоматизированных программ.

Специалисты прогнозируют, что в следующем году список наиболее распространенных паролей останется практически неизменным. От выбора пароля зависит безопасность личных данных и надежность защиты от несанкционированного доступа. В современном цифровом мире ответственность за сохранность своих данных лежит на каждом пользователе.


Источник: Tengrinews.kz
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