Гастроэнтеролог назвал самый вредный для здоровья кишечника продукт

"Готовый продукт, который надо только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу (чтобы она не теряла свои свойства, была вкуснее, больше, дешевле и так далее). За счет этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными", - объяснил врач в интервью на YouTube-канале "Коллектив".

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал продукт, который считает самым вредным для здоровья кишечника, передает Tengri Life.По словам специалиста, большие риски для здоровья несут полуфабрикаты. Вялов привел данные из исследований, которые показали, что при употреблении таких продуктов более чем два раза в день повышается риск воспаления в кишечнике. Более того, в организме могут возникнуть полипы, которые врач назвал предраковым состоянием.Вялов отметил, что особенно стоит опасаться жареной готовой еды. Причиной тому является процесс ее производства - еда готовится на конвейере в одном и том же масле в течение долгого времени. Врач предостерег, что злоупотребление такой пищей создаст воспаление, провоцирующее инфекцию и избыточный рост микробов в кишечнике.