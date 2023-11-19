Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная"

Шейнис Паласиос из Никарагуа одержала победу в международном конкурсе "Мисс Вселенная-2023", передает Tengrinews.kz.В международном конкурсе "Мисс Вселенная-2023" приняли участие 84 кандидата из разных стран. Конкурс проходил в Сальвадоре.По итогам международного конкурса красоты 23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа признана самой красивой девушкой во Вселенной.Отметим, что Казахстан на конкурсе представляла Томирис Заир – обладательница титулов Miss Almaty 2022 и Vice Miss Qazaqstan 2022. Девушка дефилировала в образе, который объединил в себе казахский традиционный наряд и костюм степной воительницы.