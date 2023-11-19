Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная"

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MISS UNIVERSE 2023 IS @Sheynnispalacios_of !!!! @mouawad #72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/cSHgnTKNL2— Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2023
MISS UNIVERSE 2023 IS @sheynnispalacio !!!! @mouawad #72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/mmR90DJ16m— Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2023
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