Более 40 рабочих в Индии застряли в туннеле на неделю

41 рабочий в северном штате Уттаракханд в Индии застрял под завалами в туннеле и находятся там восьмой день, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.Как отметили в издании, индийские спасатели рассматривают новые способы спасения 41 рабочего, застрявшего в туннеле. Всю неделю спасатели пытались пробурить отверстие, чтобы добраться до рабочих, но эта работа прекратилась, когда в пятницу сломалась бурильная машина. Был доставлен новый бур, но работы были приостановлены из-за опасности обрушения.Спасатели рассматривали альтернативные планы, включая проходку нового ствола сверху по двум возможным маршрутам.высокопоставленный представитель правительства участвующий в спасательных операциях Бхаскар Кхулбе заявил, что команды изучают все варианты спасения рабочих. Однако по его словам, спасательная операция может затянуться на несколько дней."У нас нет недостатка в ресурсах, вариантах и методах. Спасатели рассчитывают максимум на четыре-пять дней для освобождения рабочих", - сказал он.Отмечается, что кислород подается по трубопроводу, проложенному для подачи воды в туннель. По этому же трубопроводу путем создания давления с помощью компрессора в туннель были доставлены продукты питания.Напомним, 11 ноября при обрушении тоннеля на одной из автодорог на севере Индии под завалами оказались по меньшей мере 40 рабочих. Обвал произошел в горном штате Юттаракханд недалеко от городка Уттаркаши, где расположено множество индуистских храмов, привлекающих паломников и туристов.