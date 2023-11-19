Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 19 Ноября
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.79 KZT
  • €1 = 502.17 KZT
  • 1 RUB = 5.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Более 40 рабочих в Индии застряли в туннеле на неделю

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 18:33
Более 40 рабочих в Индии застряли в туннеле на неделю
Кадры из видео
41 рабочий в северном штате Уттаракханд в Индии застрял под завалами в туннеле и находятся там восьмой день, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отметили в издании, индийские спасатели рассматривают новые способы спасения 41 рабочего, застрявшего в туннеле. Всю неделю спасатели пытались пробурить отверстие, чтобы добраться до рабочих, но эта работа прекратилась, когда в пятницу сломалась бурильная машина. Был доставлен новый бур, но работы были приостановлены из-за опасности обрушения.

Спасатели рассматривали альтернативные планы, включая проходку нового ствола сверху по двум возможным маршрутам.

высокопоставленный представитель правительства участвующий в спасательных операциях Бхаскар Кхулбе заявил, что команды изучают все варианты спасения рабочих. Однако по его словам, спасательная операция может затянуться на несколько дней.

"У нас нет недостатка в ресурсах, вариантах и методах. Спасатели рассчитывают максимум на четыре-пять дней для освобождения рабочих", - сказал он.

Отмечается, что кислород подается по трубопроводу, проложенному для подачи воды в туннель. По этому же трубопроводу путем создания давления с помощью компрессора в туннель были доставлены продукты питания.

Напомним, 11 ноября при обрушении тоннеля на одной из автодорог на севере Индии под завалами оказались по меньшей мере 40 рабочих. Обвал произошел в горном штате Юттаракханд недалеко от городка Уттаркаши, где расположено множество индуистских храмов, привлекающих паломников и туристов.



Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика