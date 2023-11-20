Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Ноября
+13...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.79 KZT
  • €1 = 502.17 KZT
  • 1 RUB = 5.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Казахстанка переехала в Дубай и рассказала об обратной стороне красивой картинки

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Казахстанка переехала в Дубай и рассказала об обратной стороне красивой картинки
Фото из открытых источников
Дубай славится роскошью, премиальными брендами, ультрамодными спорткарами и необычной архитектурой. В городе есть все, что может пожелать душа самого избалованного туриста. А как живется тем, кто строит карьеру и быт в этом футуристическом городе? Tengritravel.kz решил узнать у казахстанки, проживающей в Эмиратах, о жизни по ту сторону роскоши.

Цены на продукты

28-летняя Мерей Курмангали проживает в Дубае пять лет и в шутку предупреждает о том, что, приезжая в ОАЭ, не стоит все цены мысленно переводить в тенге.

"Цены на жизнь и доходы отличаются в корне. С арабскими зарплатами привыкаешь к их ценам, поэтому со временем они уже не вызывают удивления. Продукты питания не такие дорогие, как кажется. То есть именно в этом сегменте цены в Алматы и Дубае сравнялись, но вот рестораны и точки быстрого питания в Дубае намного дороже.

Например, когда я была в Алматы, то в ресторане могла позволить себе заказать несколько блюд и напитков, в Эмиратах дела обстоят иначе. Могу заказать одно блюдо и один коктейль, однако счет выйдет на 30-40 тысяч тенге", – поясняет она.


Мерей делится тем, что в стране нет проблем с продуктами питания. В супермаркетах представлены любые товары, которые нужны иностранцу. Девушка отмечает, что для нее не составит труда найти даже пачку пельменей на прилавках.

"Тут есть все, что ты хочешь, если у тебя есть деньги. Любые бренды, еда, рестораны и жилье. Конечно, с последним тут тяжелее. На прошлом рабочем месте мне предоставляли квартиру, которую я делила с коллегами.


Сейчас работаю в новом месте, поэтому жилье нужно снимать самой. Моя квартира находится в центральной части города, и цены тут очень высокие. Примерно, один миллион тенге за квартиру-студию, которую ты тоже делишь с соседкой. Конечно, в интернете мы видим другую картину, что все приезжие богатые и купаются в роскоши. Но это вообще не так", – говорит Мерей.

Аренда жилья

Оплата жилья в Дубае производится за год вперед. Со слов девушки, цены в хороших жилых комплексах начинаются от 60 000 дирхамов (7,2 миллиона тенге за год) и выше. Однако в этих ЖК есть свои бассейны, гольф-площадки, общая комната отдыха и даже конференц-залы.

"Все приезжие стремятся жить в туристической стороне Дубая, как правило, это территория Бурдж-Халифы. Цена на квартиру с видом на этот небоскреб намного выше, чем цены на квартиры в самом здании. Реклама сделала свое дело, многие стремятся жить именно там из-за роскоши и изыска. А кто уже давно в Эмиратах, тот стремится жить в бизнес-районах, где в основном местные и офисные работники", – делится она.

Стоит ли ехать на ПМЖ в Дубай

В этом вопросе казахстанка рекомендует опираться на свой опыт. Знание языков, умение адаптироваться - важные навыки. Сами компании, по ее словам, заинтересованы в найме иностранных сотрудников.

"Английский язык ценится работодателями в Дубае, и если он хороший, то и зарплата будет выше. Конечно, есть и те, кто работает без знания языка и даже не планирует его учить. Однако я не советую так делать, особенно нашим ребятам - обязательно учите язык. Разница в зарплате и заинтересованность в вашей кандидатуре будет гораздо выше. Работы тут много, оплачивается она в зависимости от вашего опыта.

Также стоит учитывать, что в первое время, особенно после жизни в Казахстане, приходится особенно тяжело. Цены, роскошь, дороговизна – это все вызывает апатию, кажется, что только ты живешь плохо, а остальные наслаждаются богатством. Но это не так, в Дубае дорого всем, кроме арабов", – подытожила она.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Галина63
 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:11
в Дубае дорого всем, кроме арабов

Вот как должны жить Казахстанцы.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика