Казахстанка переехала в Дубай и рассказала об обратной стороне красивой картинки

Например, когда я была в Алматы, то в ресторане могла позволить себе заказать несколько блюд и напитков, в Эмиратах дела обстоят иначе. Могу заказать одно блюдо и один коктейль, однако счет выйдет на 30-40 тысяч тенге", – поясняет она.

"Тут есть все, что ты хочешь, если у тебя есть деньги. Любые бренды, еда, рестораны и жилье. Конечно, с последним тут тяжелее. На прошлом рабочем месте мне предоставляли квартиру, которую я делила с коллегами.

Дубай славится роскошью, премиальными брендами, ультрамодными спорткарами и необычной архитектурой. В городе есть все, что может пожелать душа самого избалованного туриста. А как живется тем, кто строит карьеру и быт в этом футуристическом городе? Tengritravel.kz решил узнать у казахстанки, проживающей в Эмиратах, о жизни по ту сторону роскоши.28-летняя Мерей Курмангали проживает в Дубае пять лет и в шутку предупреждает о том, что, приезжая в ОАЭ, не стоит все цены мысленно переводить в тенге."Цены на жизнь и доходы отличаются в корне. С арабскими зарплатами привыкаешь к их ценам, поэтому со временем они уже не вызывают удивления. Продукты питания не такие дорогие, как кажется. То есть именно в этом сегменте цены в Алматы и Дубае сравнялись, но вот рестораны и точки быстрого питания в Дубае намного дороже.Мерей делится тем, что в стране нет проблем с продуктами питания. В супермаркетах представлены любые товары, которые нужны иностранцу. Девушка отмечает, что для нее не составит труда найти даже пачку пельменей на прилавках.Сейчас работаю в новом месте, поэтому жилье нужно снимать самой. Моя квартира находится в центральной части города, и цены тут очень высокие. Примерно, один миллион тенге за квартиру-студию, которую ты тоже делишь с соседкой. Конечно, в интернете мы видим другую картину, что все приезжие богатые и купаются в роскоши. Но это вообще не так", – говорит Мерей.Оплата жилья в Дубае производится за год вперед. Со слов девушки, цены в хороших жилых комплексах начинаются от 60 000 дирхамов (7,2 миллиона тенге за год) и выше. Однако в этих ЖК есть свои бассейны, гольф-площадки, общая комната отдыха и даже конференц-залы."Все приезжие стремятся жить в туристической стороне Дубая, как правило, это территория Бурдж-Халифы. Цена на квартиру с видом на этот небоскреб намного выше, чем цены на квартиры в самом здании. Реклама сделала свое дело, многие стремятся жить именно там из-за роскоши и изыска. А кто уже давно в Эмиратах, тот стремится жить в бизнес-районах, где в основном местные и офисные работники", – делится она.В этом вопросе казахстанка рекомендует опираться на свой опыт. Знание языков, умение адаптироваться - важные навыки. Сами компании, по ее словам, заинтересованы в найме иностранных сотрудников."Английский язык ценится работодателями в Дубае, и если он хороший, то и зарплата будет выше. Конечно, есть и те, кто работает без знания языка и даже не планирует его учить. Однако я не советую так делать, особенно нашим ребятам - обязательно учите язык. Разница в зарплате и заинтересованность в вашей кандидатуре будет гораздо выше. Работы тут много, оплачивается она в зависимости от вашего опыта.Также стоит учитывать, что в первое время, особенно после жизни в Казахстане, приходится особенно тяжело. Цены, роскошь, дороговизна – это все вызывает апатию, кажется, что только ты живешь плохо, а остальные наслаждаются богатством. Но это не так, в Дубае дорого всем, кроме арабов", – подытожила она.