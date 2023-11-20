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Спецпосланник Евросоюза по санкциям совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан

Просмотров:474 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Спецпосланник Евросоюза по санкциям совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан
Фото из открытых источников
Астана. 20 ноября. КазТАГ – Специальный посланник Европейского союза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан, передает корреспондент агентства.

«28 ноября 2023 года международный специальный посланник ЕС по санкциям господин Дэвид О'Салливан совершит официальный визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами», - сообщает представительство Евросоюза в Казахстане в понедельник.


Напомним, предыдущий визит О'Салливана в Казахстан состоялся в апреле.

Европейская комиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или даже обхода беспрецедентных ограничительных мер, введенных в отношении России с начала ее войны против Украины.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
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  • Empro
  • Bass66
  • Ingul
 Andrew110 (Посетители) Сегодня, 17:51
Западная политика во всей красе. Они ввели санкции, а соблюдать эти санкции должны третьи страны. На словах рассказывают сказки про демократию, а на деле есть "процветающий" запад и все остальные обязанные выполнять все их хотенчики.
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:42
И как обычно верха прогнутся под изменчивый мир баблишко то лежит за бугром оно же своё честно уворованное и спрятанное. А господин приедет говорить верхам ай ай ай и бить по попке.
 
 

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