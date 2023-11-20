Спецпосланник Евросоюза по санкциям совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан

«28 ноября 2023 года международный специальный посланник ЕС по санкциям господин Дэвид О'Салливан совершит официальный визит в Казахстан, в ходе которого запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами», - сообщает представительство Евросоюза в Казахстане в понедельник.

Астана. 20 ноября. КазТАГ – Специальный посланник Европейского союза (ЕС) по санкциям Дэвид О'Салливан совершит второй за семь месяцев визит в Казахстан, передает корреспондент агентства.Напомним, предыдущий визит О'Салливана в Казахстан состоялся в апреле.Европейская комиссия учредила должность международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или даже обхода беспрецедентных ограничительных мер, введенных в отношении России с начала ее войны против Украины.