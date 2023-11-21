ХАМАС обсуждает мирное соглашение с Израилем

"Заявление ХАМАС соответствует аналогичным утверждениям Белого дома. Джон Кёрби, официальный представитель Совета национальной безопасности США, в понедельник сказал, что участники переговоров "приближаются к завершению" решения вопроса об освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС, но отказался уточнять подробности потенциального соглашения", – отмечает CNN.

Один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение ведет с Израилем переговоры о прекращении огня и мирном соглашении, сообщает Zakon.kz.Как сообщает CNN 21 ноября, Исмаил Хания объявил о том, что ХАМАС ведет переговоры с властями Израиля. По его словам, движение "близко к достижению соглашения" с Израилем. Он не уточнил, каковы условия этого соглашения и когда его могут заключить, но поблагодарил представителей Катара за посредничество.Источники американского СМИ ранее сообщали, что условия соглашения между Израилем и движением ХАМАС предусматривают временное прекращение огня. Переговоры между палестинскими боевиками и представителями израильских властей шли несколько недель при участии посредников в лице США и Катара.О том, что Израиль и представители ХАМАС близки к достижению соглашения об освобождении заложников, стало известно 19 ноября. Успех переговоров может обеспечить "устойчивую паузу" в конфликте.Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провело массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начало в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.