Еще больше фур скопилось на границе Казахстана и Кыргызстана

"В связи с увеличением грузопотока в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы наблюдается скопление транспортных средств и грузов. По состоянию на 13:00 21 ноября 2023 года в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" находятся 510 грузовых автомашин", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГКНБ КР 21 ноября.

На границе Казахстана и Кыргызстана с 20 ноября 2023 года в контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" фиксируют скопление фур. Если накануне их было 500, то сегодня, 21 ноября, грузовых авто стало еще больше – 510, сообщает Zakon.kz.В Управлении информации и коммуникаций Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана отметили, что "все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме".Как отмечается, за прошедшие сутки кыргызско-казахстанскую государственную границу пересекли 555 автотранспортных средств, из них:- из Кыргызстана в Казахстан выехали 273 автомашин,- заехали из Казахстана в Кыргызстан – 282 автомашин."Со стороны Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики и со стороны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан ограничений для грузовых транспортных средств не имеется", – подчеркнули в ГКНБ КР.Ранее сообщалось, что в КПП "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке госграницы зафиксировано скопление транспортных средств и грузов. По состоянию на 11:00 20 ноября 2023 года в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП находились 500 грузовых автомашин. По данным ГКНБ, скопление грузовых авто – сезонное и связано с увеличением экспорта сельхозпродукции, товаров народного потребления из Кыргызстана.В КНБ Казахстана подтвердили, что основная причина скопления грузовых авто на границе с Кыргызстаном – сезонное увеличение въездного грузопотока в связи с транспортировкой плодоовощной продукции и в целом транзита грузов через РК.