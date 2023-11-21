"Надо готовиться к сложным временам": МВФ сделал предупреждение Казахстану

"Особенно это касается ускорения соответствующих мер. И в рамках сценария быстрой декарбонизации мы оцениваем, что издержки для банковской системы могут быть на 30 процентов выше в горизонте 5-7 лет. Поэтому надо готовиться к более сложным временам. Мы не можем сказать, что обязательно наступят какие-то критические ситуации, но исключать этого нельзя, и власти должны быть к этому готовы", - предупредил Гриппа на пресс-конференции в Астане.

"Один из таких вопросов - это внедрение консолидированного надзора. Это означает, что надзор должен осуществляться не только за банками, но и за банковскими группами. Это единственный путь, чтобы избежать рисков в ходе мониторинга финансовым регулятором", - добавил экономист.

Международный валютный фонд (МВФ) оценил риски для банковской системы Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил старший экономист департамента МВФ по денежно-кредитным системам и рынкам капитала Пьерпаоло Гриппа, анализ климатических рисков показывает, что банковская система Казахстана действительно подвержена риску как внутреннего, так и глобального характера с точки зрения снижения влияния на климат.Кроме этого, по его словам, у Казахстана есть возможность дальнейшего совершенствования в области финансового надзора.Ранее МВФ сделал прогноз по росту экономики Казахстана. По данным аналитиков, к концу года рост ВВП составит 4,8 процента.