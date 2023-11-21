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Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 20:15
Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция
Фото: Unsplash
Пользователям популярного мессенджера WhatsApp стала доступна новая функция, которая позволяет привязывать электронную почту к учетным записям. Об этом сообщили специалисты WABetaInfo.

Эксперты портала рассказали, что теперь к аккаунту в WhatsApp можно привязать электронную почту, куда сервис будет отправлять шестизначный код для входа в учетную запись. «Фактически это дополнительный способ получить доступ к платформе, который позволит пользователям входить в аккаунт в случаях, когда они могут столкнуться с временными трудностями при получении кода по SMS», — отметили специалисты.


Для подключения функции необходимо открыть настройки мессенджера и перейти в раздел «Учетная запись», сообщается в WABetaInfo. «WhatsApp не заменил телефонные номера адресами электронной почты, функция лишь предоставляет пользователям дополнительный способ доступа к профилям», — подчеркивается в материале.

По словам специалистов, функция уже доступна некоторым пользователям устройств на базе iOS. «Остальные учетные записи получат доступ к новой опции в ближайшие недели», — заключили эксперты.

Ранее в WhatsApp появились чаты с виртуальными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта (ИИ). В меню чатов появилась специальная иконка, при нажатии на которую можно начать общение с виртуальным помощником.


Источник: lenta.ru
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