Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Эксперты портала рассказали, что теперь к аккаунту в WhatsApp можно привязать электронную почту, куда сервис будет отправлять шестизначный код для входа в учетную запись. «Фактически это дополнительный способ получить доступ к платформе, который позволит пользователям входить в аккаунт в случаях, когда они могут столкнуться с временными трудностями при получении кода по SMS», — отметили специалисты.

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp стала доступна новая функция, которая позволяет привязывать электронную почту к учетным записям. Об этом сообщили специалисты WABetaInfo.Для подключения функции необходимо открыть настройки мессенджера и перейти в раздел «Учетная запись», сообщается в WABetaInfo. «WhatsApp не заменил телефонные номера адресами электронной почты, функция лишь предоставляет пользователям дополнительный способ доступа к профилям», — подчеркивается в материале.По словам специалистов, функция уже доступна некоторым пользователям устройств на базе iOS. «Остальные учетные записи получат доступ к новой опции в ближайшие недели», — заключили эксперты.Ранее в WhatsApp появились чаты с виртуальными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта (ИИ). В меню чатов появилась специальная иконка, при нажатии на которую можно начать общение с виртуальным помощником.