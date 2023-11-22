Израильский чиновник заявил, что 50 заложников, которые, как ожидается, будут освобождены, будут гражданами Израиля или Израиля с двойным гражданством, и иностранные граждане не будут участвовать в этом обмене. Израиль также разрешит 300 грузовикам с гуманитарной помощью в день въезжать в Газу через пограничный переход "Рафах" с Египтом.

Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии. Ожидается, что сделка будет включать освобождение 50 заложников из сектора Газа в обмен на 150 палестинских заключенных. Соглашение также предусматривает четырехдневную паузу в боевых действиях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на haaretz.com.В рамках сделки ХАМАС освободит 50 заложников женского пола и детей, а Израиль освободит 150 палестинских заключенных (в основном женщин и детей).Пауза может быть продлена еще на неопределенное количество дней, если обе стороны согласятся на аналогичное соотношение обмена пленными и заложниками 3:1.Кроме того, добавляется, что стороны договорились о полной приостановке полетов авиации Израиля в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10:00 до 16:00.Напомним, ранее в палестинском движении ХАМАС заявили о близости заключения соглашения о перемирии в секторе Газа. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что представители ХАМАС передали Катару и другим посредникам свой ответ Израилю.