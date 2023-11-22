Пьяный австралиец проехал 400 километров под кузовом грузовика

К несчастью для мужчины, грузовик ехал отнюдь не в Кофс-Харбор, а по пути на всех светофорах горел только зеленый свет. В итоге "путешественник" проехал около 400 километров и смог выбраться из-под кузова, только когда фура приехала в другой штат Австралии. Водитель, увидев вылезающего из-под машины мужчину, вызвал полицию.

"Это была просто глупость, если честно", – признал австралиец.

Курьезный случай произошел в Австралии: 43-летний мужчина решил забраться под грузовик, чтобы бесплатно добраться домой, и случайно уехал за 400 километров от родного города, сообщает Zakon.kz.Как сообщает The Guardian, для 43-летнего жителя Австралии отдых в баре соседнего городка завершился незапланированным путешествием на 400 километров, объяснениями с полицией и штрафом. Мужчина решил забраться под грузовик, чтобы бесплатно добраться домой, но не оценил возможных последствий такой авантюры.Нетрезвый мужчина искал способ добраться до небольшого города Кофс-Харбор на восточном побережье Австралии. Ему нужно было проехать около 50 километров – на автомобиле путь по скоростной магистрали занял бы полчаса. Но австралиец решил сэкономить.Вместо того, чтобы вызвать такси, мужчина пролез под кузов стоявшего поблизости грузовика, рассчитывая отцепиться от него на следующей стоянке в Кофс-Харбор. Водитель фуры в это время спал в пункте отдыха для дальнобойщиков. Австралиец прицепился к металлической раме кузова всего в метре над землей.Прибывшим полицейским мужчина признался, что "немного выпил" и в результате провел незабываемое время под кузовом большегруза, который несся по скоростному шоссе без остановок со скоростью около 110 км/ч.Полиция оштрафовала мужчину на 288 австралийских долларов (примерно 86,5 тыс. тенге) и посадила его на поезд до Кофс-Харбора. В правоохранительных органах отметили, что он подверг свою жизнь серьезной опасности и чудом остался жив.