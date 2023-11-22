Часть казахстанцев отказалась покидать сектор Газа - МИД

"Ряд наших граждан, 17 человек плюс члены их семей, решил отказаться от эвакуации по разным причинам. Тех, кто был согласен, мы вывезли. Наша работа продолжается в этом вопросе. Те граждане, которые в будущем будут изъявлять желание вылететь, мы будем с ними работать. Есть граждане, у которых есть билеты, которые бы хотели вылететь, наши представительства в Египте, Иордании, Израиле работают с ними", - рассказал Кайрат Умаров в кулуарах Мажилиса.

"Их, естественно, пока не выпускают с этой территории, потому что они необходимы там. Мы работаем с теми, которых мы можем вывезти с учетом того списка, который мы подаем, и разрешением, которое дается как правительством Египта, так правительством Израиля", - добавил замминистра.

"Эвакуационных мы не ожидаем. Те люди, которые нуждались, они вывезены. Сегодня они размещены на территории Казахстана, все процедуры необходимые проходят", - ответил Умаров.

Первого заместителя министра иностранных дел Кайрата Умарова спросили об эвакуации оставшихся казахстанцев из сектора Газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.По его словам, часть граждан Казахстана остается в секторе Газа. Некоторые из них сами отказались уезжать, некоторых пока не выпускают из анклава.Среди казахстанцев, которые пока не могут покинуть территорию сектора Газа, есть высококвалифицированные врачи.Журналисты спросили, ожидается ли в ближайшее время новый эвакуационный рейс из Казахстана в сектор Газа.Напомним, 17 ноября эвакуированные из сектора Газа казахстанцы и их семьи прибыли в Алматы. На борту эвакуационного рейса находились 99 пассажиров: граждане Казахстана и члены их семей.