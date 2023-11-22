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Часть казахстанцев отказалась покидать сектор Газа - МИД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:08
Часть казахстанцев отказалась покидать сектор Газа - МИД
Фото из открытых источников
Первого заместителя министра иностранных дел Кайрата Умарова спросили об эвакуации оставшихся казахстанцев из сектора Газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, часть граждан Казахстана остается в секторе Газа. Некоторые из них сами отказались уезжать, некоторых пока не выпускают из анклава.

"Ряд наших граждан, 17 человек плюс члены их семей, решил отказаться от эвакуации по разным причинам. Тех, кто был согласен, мы вывезли. Наша работа продолжается в этом вопросе. Те граждане, которые в будущем будут изъявлять желание вылететь, мы будем с ними работать. Есть граждане, у которых есть билеты, которые бы хотели вылететь, наши представительства в Египте, Иордании, Израиле работают с ними", - рассказал Кайрат Умаров в кулуарах Мажилиса.


Среди казахстанцев, которые пока не могут покинуть территорию сектора Газа, есть высококвалифицированные врачи.

"Их, естественно, пока не выпускают с этой территории, потому что они необходимы там. Мы работаем с теми, которых мы можем вывезти с учетом того списка, который мы подаем, и разрешением, которое дается как правительством Египта, так правительством Израиля", - добавил замминистра.


Журналисты спросили, ожидается ли в ближайшее время новый эвакуационный рейс из Казахстана в сектор Газа.

"Эвакуационных мы не ожидаем. Те люди, которые нуждались, они вывезены. Сегодня они размещены на территории Казахстана, все процедуры необходимые проходят", - ответил Умаров.


Напомним, 17 ноября эвакуированные из сектора Газа казахстанцы и их семьи прибыли в Алматы. На борту эвакуационного рейса находились 99 пассажиров: граждане Казахстана и члены их семей.


Источник: Tengrinews.kz
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