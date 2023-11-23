Вид на жительство – куда и на каких условиях мигрируют казахстанцы

Самый быстрый способ получить вид на жительство в Европе – вложить инвестиции в сумме от 250 тыс. до 550 тыс. евро.
В последнее время из-за негативной информации в новостях о бытовых преступлениях – против женщин и детей, участившихся случаях педофилии, несправедливых судов казахстанцы все чаще начали задумываться об эмиграции в развитые страны. Это можно проследить и по комментариям в соцсетях под публикациями и постами о резонансных случаях. Поводом становится не только это, но и уровень качества жизни, небольшие зарплаты и рост цен.
Поэтому inbusiness.kz, изучил, в каких странах сегодня казахстанцам комфортнее, безопаснее жить и на каких условиях можно приобрести вид на жительство.
Согласно последним данным за 2022 год, количество казахстанцев, уехавших в страны зарубежья, составило 24 147 человек. Более 190 тыс. человек, большая часть которых выехали на заработки, покинули Казахстан с начала 2023 года, о чем сообщали в комитете по миграции министерства труда и социальной защиты населения РК.
В целом, по данным минтруда, за период с 2011 по 2022 год из страны уехали более 367,2 тыс. человек. 38% из числа трудоспособных эмигрантов имели высшее образование, 34% – среднее профессиональное. При этом численность въехавших иностранцев с высшим образованием за последние 10 лет сократилась более чем в два раза.
Самыми популярными странами для переезда на ПМЖ являются Россия, Германия, США, Канада, Польша, Турция, ОАЭ. Многие стараются уехать в более развитые страны, в основном в Европу. Зачастую граждане Казахстана едут с целью заработка и для начала оформляют разного рода долгосрочные визы или ВНЖ. Ранее мы уже писали, в какие страны и на какие рабочие специальности едут, чтобы заработать.
Решение уехать за лучшей долей в зарубежные страны зависит не только от желания, но и от финансовых возможностей. Прежде чем выбрать страну для будущего проживания, следует также изучить все возможные пути, предоставляемые программы мигрантам и культуру. Странами с низким индексом стоимости жизни и высоким индексом покупательской способности являются Румыния, Болгария, Венгрия и Польша. Если оценивать с точки зрения безопасности, недавно группа экспертов Berkshire Hathaway Travel Protection первое место в рейтинге отвела Канаде. Строчку лидеров замыкают Швейцария и Норвегия. Три страны являются самыми безопасными в мире по уровню террористических угроз, а также для женщин и путешественников. Жители могут свободно уходить из дома, не запирая двери на ключ.
По уровню качества жизни в 2023 году в тройке лидеров: Норвегия, Ирландия и Швейцария. Жители этих стран отличаются большой продолжительностью жизни (средний возраст – 82 года), высокой долей ВВП (около 60 тыс. долларов на одного жителя). В странах развита социальная политика, качественная медицина. Граждане имеют высокий уровень дохода, а также бесплатный доступ к здравоохранению и образованию.
Самый простой способ и всем известный – заключить брак с иностранцем и получить вид на жительство. Цель вступления в брак – создание семьи. Поэтому власти европейских стран следят за тем, чтобы брак был законным. Например, в Чехии контроль за молодоженами осуществляется в течение пяти лет. Если всплывут доказательства, что брак фиктивный, то иностранцу это грозит депортацией и запретом на въезд. Впрочем, такие же меры действуют и в других европейских странах, и в США.
Программа воссоединения семьи также может стать шансом для получения вида на жительство. Для этого необходимо приглашение близкого родственника – гражданина либо постоянного резидента Европейского союза. В программе участвуют супруги, несовершеннолетние дети и пожилые родители.
Другим способом является признание беженцем. Для этого иностранный гражданин должен документально подтвердить, что ему грозит угроза жизни на его родине.
По приглашению работодателя квалифицированные специалисты могут также переехать вместе с членами своей семьи. Спустя несколько лет, а это, как правило, после пяти лет, семьи специалистов могут получить ПМЖ, а затем и гражданство.
Весьма приветствуются инвестиции в недвижимость и бизнес. У каждой из стран есть свои критерии по сумме (от 250 тыс. до 550 тыс евро). Например, минимальная сумма инвестиций в Испании составляет 500 тыс. евро. По условиям программы, иностранные инвесторы могут приобрести на эту сумму недвижимость, государственные облигации или акции испанских компаний. В Италии минимальная сумма инвестиций для получения ВНЖ в течение трех месяцев составляет 250 тыс. евро. Инвесторы вкладывают эти средства в стратегические отрасли экономики страны: инновационные стартапы, итальянские компании, государственные облигации или благотворительные фонды.
В каждой из стран Евросоюза есть свои программы для заявителей. Получение ВНЖ дает определенные преимущества. Это безвизовые поездки в страны шенгенского соглашения, возможность жить, учиться и вести бизнес, получить льготный налоговый статус и другое.
Вот что рассказал 31-летний Магжан (фамилию просил не называть):
"Я хочу уехать жить в Канаду, уже подал документы. Мой дядя уже лет пять там живет, я к нему еду. Здесь нет никакого роста и желания развиваться – как будто бьешься в закрытую дверь и тебе не открывают. Все возможности есть у влиятельных людей, с деньгами – агашек и татешек. Я устал от этого – коррупции, лжи, плохой медицины и образования. Не вижу здесь будущего для своих детей. И потом, вы посмотрите, все нормальные и образованные давно уехали, а приезжают к нам непонятно кто – религиозные фанатики из неразвитых стран".
Из мусульманских стран у казахстанцев популярностью для переезда пользуются Турция и ОАЭ. Программа Турции предлагает пять опций инвестиций: покупку недвижимости от 400 тыс. долларов, вложения в бизнес или банковский депозит на сумму от 500 тыс. долларов, покупку гособлигаций или паев инвестфонда на ту же сумму. Став гражданами Турции, космополиты имеют право получить шенгенскую визу С-2 на пять лет и посетить 113 стран, свободно въезжать в Сингапур, Южную Корею и так далее. Недвижимость в Турции пользуется спросом, это стало выгодной инвестицией, так как стоимость ее постоянно растет – цены на объекты ежегодно растут на 15-25%.
По свежим данным Тюркстата, продажи жилья иностранцам за январь-октябрь 2023 года снизились на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 30 тыс. 599 единиц. Первое место по приобретению турецкой недвижимости заняли граждане Российской Федерации – 713 объектов, второе место – граждане Ирана – 235 объектов, затем Германии – 152 объекта и Украины – 138 соответственно. Казахстан в этом рейтинге занял шестую строчку после Ирака. Всего с января по октябрь казахстанцами куплено 103 объекта недвижимости.
"Я работала в Турции полгода, многие ребята остались. Девушки некоторые встретили там свою судьбу, вышли замуж, а парни продлили визу. Меня пригласил работодатель на туристический сезон в 2024 году весной, я подумаю. Но пока хочу пожить в Казахстане среди родных. Буду ли я жить в будущем в Турции постоянно, еще не знаю", – делится Мадина Д., вернувшаяся из Аланьи неделю назад.
Чтобы получить вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, необходимо оформить резидентскую визу на 10 лет. Для этого следует приобрести недвижимость за 545 тыс. долларов. Получение визы на два года инвестору обойдется в сумму 204 тыс. долларов, которую также можно инвестировать в какой-либо коммерческий объект. Кстати, в ОАЭ нет налогов на доход, прирост капитала, наследство, недвижимость и дарение.
Подать документы на гражданство по натурализации разрешено лишь через 30 лет проживания в стране. Плюсом является то, что паспорт ОАЭ дает возможность посещать без виз 176 стран мира, включая государства шенгенского соглашения, Великобританию и Канаду.
Говоря о США, наиболее популярным видом для эмиграции является получение Грин-карты. Так, согласно данным отчета по инвестиционной иммиграции за 2022 год компании Second Wind, паспорт США получили 945 граждан Казахстана, что на 100 человек больше, чем в 2021 году. Грин-карту в 2022 году оформили 1613 казахстанцев, иммиграционные визы – 1115, не иммиграционные – 20 624.
Вид на жительство в США можно также получить несколькими способами – через брак с гражданином страны, родственные узы, инвестиции, трудоустройство, убежище и лотерею Грин-карт.
Состоятельным иностранцам можно получить иммиграционную визу EB-5 за 800 тыс. долларов. Но и ее ждут годами, так как визу выдают по квоте, а желающих больше.
36-летний Евгений Красильцев живет в США уже восемь лет. Выиграв лотерею Грин-карт, уехал из Костаная вместе с супругой и двухлетним сыном, имея на счету около 10 тыс. долларов. За все это время работал и грузчиком, и тракистом, и кафельщиком. Сегодня он гражданин США, имеет свою фирму по ремонту в квартирах. Ежемесячный доход – от 10 тыс. до 15 тыс. долларов. Есть свое жилье, успел сменить несколько машин и впереди много планов.
"Здесь есть куда расти – было бы желание. Я просто вытащил свой лотерейный билет, попробовал, и получилось. Несмотря на трудности в первое время, мне нравится здесь жить, потому что много возможностей. Не нужны связи и знакомства – главное, чтобы была голова на плечах. Казахстан я тоже люблю, теплые воспоминания остались. Я объездил все штаты, сейчас живем в Калифорнии", – говорит мужчина.
В целом остается добавить: чтобы переехать с семьей в другую страну, нужно запастись немалыми финансами, знанием языка, законодательства, культуры государства, в котором предстоит жить. Стоит это того или нет, выбор у каждого свой.
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