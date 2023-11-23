Вид на жительство – куда и на каких условиях мигрируют казахстанцы



"Я хочу уехать жить в Канаду, уже подал документы. Мой дядя уже лет пять там живет, я к нему еду. Здесь нет никакого роста и желания развиваться – как будто бьешься в закрытую дверь и тебе не открывают. Все возможности есть у влиятельных людей, с деньгами – агашек и татешек. Я устал от этого – коррупции, лжи, плохой медицины и образования. Не вижу здесь будущего для своих детей. И потом, вы посмотрите, все нормальные и образованные давно уехали, а приезжают к нам непонятно кто – религиозные фанатики из неразвитых стран".



"Я работала в Турции полгода, многие ребята остались. Девушки некоторые встретили там свою судьбу, вышли замуж, а парни продлили визу. Меня пригласил работодатель на туристический сезон в 2024 году весной, я подумаю. Но пока хочу пожить в Казахстане среди родных. Буду ли я жить в будущем в Турции постоянно, еще не знаю", – делится Мадина Д., вернувшаяся из Аланьи неделю назад.

"Здесь есть куда расти – было бы желание. Я просто вытащил свой лотерейный билет, попробовал, и получилось. Несмотря на трудности в первое время, мне нравится здесь жить, потому что много возможностей. Не нужны связи и знакомства – главное, чтобы была голова на плечах. Казахстан я тоже люблю, теплые воспоминания остались. Я объездил все штаты, сейчас живем в Калифорнии", – говорит мужчина.



Самый быстрый способ получить вид на жительство в Европе – вложить инвестиции в сумме от 250 тыс. до 550 тыс. евро.В последнее время из-за негативной информации в новостях о бытовых преступлениях – против женщин и детей, участившихся случаях педофилии, несправедливых судов казахстанцы все чаще начали задумываться об эмиграции в развитые страны. Это можно проследить и по комментариям в соцсетях под публикациями и постами о резонансных случаях. Поводом становится не только это, но и уровень качества жизни, небольшие зарплаты и рост цен.Поэтому inbusiness.kz, изучил, в каких странах сегодня казахстанцам комфортнее, безопаснее жить и на каких условиях можно приобрести вид на жительство.Согласно последним данным за 2022 год, количество казахстанцев, уехавших в страны зарубежья, составило 24 147 человек. Более 190 тыс. человек, большая часть которых выехали на заработки, покинули Казахстан с начала 2023 года, о чем сообщали в комитете по миграции министерства труда и социальной защиты населения РК.В целом, по данным минтруда, за период с 2011 по 2022 год из страны уехали более 367,2 тыс. человек. 38% из числа трудоспособных эмигрантов имели высшее образование, 34% – среднее профессиональное. При этом численность въехавших иностранцев с высшим образованием за последние 10 лет сократилась более чем в два раза.Самыми популярными странами для переезда на ПМЖ являются Россия, Германия, США, Канада, Польша, Турция, ОАЭ. Многие стараются уехать в более развитые страны, в основном в Европу. Зачастую граждане Казахстана едут с целью заработка и для начала оформляют разного рода долгосрочные визы или ВНЖ. Ранее мы уже писали, в какие страны и на какие рабочие специальности едут, чтобы заработать.Решение уехать за лучшей долей в зарубежные страны зависит не только от желания, но и от финансовых возможностей. Прежде чем выбрать страну для будущего проживания, следует также изучить все возможные пути, предоставляемые программы мигрантам и культуру. Странами с низким индексом стоимости жизни и высоким индексом покупательской способности являются Румыния, Болгария, Венгрия и Польша. Если оценивать с точки зрения безопасности, недавно группа экспертов Berkshire Hathaway Travel Protection первое место в рейтинге отвела Канаде. Строчку лидеров замыкают Швейцария и Норвегия. Три страны являются самыми безопасными в мире по уровню террористических угроз, а также для женщин и путешественников. Жители могут свободно уходить из дома, не запирая двери на ключ.По уровню качества жизни в 2023 году в тройке лидеров: Норвегия, Ирландия и Швейцария. Жители этих стран отличаются большой продолжительностью жизни (средний возраст – 82 года), высокой долей ВВП (около 60 тыс. долларов на одного жителя). В странах развита социальная политика, качественная медицина. Граждане имеют высокий уровень дохода, а также бесплатный доступ к здравоохранению и образованию.Самый простой способ и всем известный – заключить брак с иностранцем и получить вид на жительство. Цель вступления в брак – создание семьи. Поэтому власти европейских стран следят за тем, чтобы брак был законным. Например, в Чехии контроль за молодоженами осуществляется в течение пяти лет. Если всплывут доказательства, что брак фиктивный, то иностранцу это грозит депортацией и запретом на въезд. Впрочем, такие же меры действуют и в других европейских странах, и в США.Программа воссоединения семьи также может стать шансом для получения вида на жительство. Для этого необходимо приглашение близкого родственника – гражданина либо постоянного резидента Европейского союза. В программе участвуют супруги, несовершеннолетние дети и пожилые родители.Другим способом является признание беженцем. Для этого иностранный гражданин должен документально подтвердить, что ему грозит угроза жизни на его родине.По приглашению работодателя квалифицированные специалисты могут также переехать вместе с членами своей семьи. Спустя несколько лет, а это, как правило, после пяти лет, семьи специалистов могут получить ПМЖ, а затем и гражданство.Весьма приветствуются инвестиции в недвижимость и бизнес. У каждой из стран есть свои критерии по сумме (от 250 тыс. до 550 тыс евро). Например, минимальная сумма инвестиций в Испании составляет 500 тыс. евро. По условиям программы, иностранные инвесторы могут приобрести на эту сумму недвижимость, государственные облигации или акции испанских компаний. В Италии минимальная сумма инвестиций для получения ВНЖ в течение трех месяцев составляет 250 тыс. евро. Инвесторы вкладывают эти средства в стратегические отрасли экономики страны: инновационные стартапы, итальянские компании, государственные облигации или благотворительные фонды.В каждой из стран Евросоюза есть свои программы для заявителей. Получение ВНЖ дает определенные преимущества. Это безвизовые поездки в страны шенгенского соглашения, возможность жить, учиться и вести бизнес, получить льготный налоговый статус и другое.Вот что рассказал 31-летний Магжан (фамилию просил не называть):Из мусульманских стран у казахстанцев популярностью для переезда пользуются Турция и ОАЭ. Программа Турции предлагает пять опций инвестиций: покупку недвижимости от 400 тыс. долларов, вложения в бизнес или банковский депозит на сумму от 500 тыс. долларов, покупку гособлигаций или паев инвестфонда на ту же сумму. Став гражданами Турции, космополиты имеют право получить шенгенскую визу С-2 на пять лет и посетить 113 стран, свободно въезжать в Сингапур, Южную Корею и так далее. Недвижимость в Турции пользуется спросом, это стало выгодной инвестицией, так как стоимость ее постоянно растет – цены на объекты ежегодно растут на 15-25%.По свежим данным Тюркстата, продажи жилья иностранцам за январь-октябрь 2023 года снизились на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 30 тыс. 599 единиц. Первое место по приобретению турецкой недвижимости заняли граждане Российской Федерации – 713 объектов, второе место – граждане Ирана – 235 объектов, затем Германии – 152 объекта и Украины – 138 соответственно. Казахстан в этом рейтинге занял шестую строчку после Ирака. Всего с января по октябрь казахстанцами куплено 103 объекта недвижимости.Чтобы получить вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, необходимо оформить резидентскую визу на 10 лет. Для этого следует приобрести недвижимость за 545 тыс. долларов. Получение визы на два года инвестору обойдется в сумму 204 тыс. долларов, которую также можно инвестировать в какой-либо коммерческий объект. Кстати, в ОАЭ нет налогов на доход, прирост капитала, наследство, недвижимость и дарение.Подать документы на гражданство по натурализации разрешено лишь через 30 лет проживания в стране. Плюсом является то, что паспорт ОАЭ дает возможность посещать без виз 176 стран мира, включая государства шенгенского соглашения, Великобританию и Канаду.Говоря о США, наиболее популярным видом для эмиграции является получение Грин-карты. Так, согласно данным отчета по инвестиционной иммиграции за 2022 год компании Second Wind, паспорт США получили 945 граждан Казахстана, что на 100 человек больше, чем в 2021 году. Грин-карту в 2022 году оформили 1613 казахстанцев, иммиграционные визы – 1115, не иммиграционные – 20 624.Вид на жительство в США можно также получить несколькими способами – через брак с гражданином страны, родственные узы, инвестиции, трудоустройство, убежище и лотерею Грин-карт.Состоятельным иностранцам можно получить иммиграционную визу EB-5 за 800 тыс. долларов. Но и ее ждут годами, так как визу выдают по квоте, а желающих больше.36-летний Евгений Красильцев живет в США уже восемь лет. Выиграв лотерею Грин-карт, уехал из Костаная вместе с супругой и двухлетним сыном, имея на счету около 10 тыс. долларов. За все это время работал и грузчиком, и тракистом, и кафельщиком. Сегодня он гражданин США, имеет свою фирму по ремонту в квартирах. Ежемесячный доход – от 10 тыс. до 15 тыс. долларов. Есть свое жилье, успел сменить несколько машин и впереди много планов.В целом остается добавить: чтобы переехать с семьей в другую страну, нужно запастись немалыми финансами, знанием языка, законодательства, культуры государства, в котором предстоит жить. Стоит это того или нет, выбор у каждого свой.