Названы самые "сидячие" города Казахстана

"Независимо от возраста и региона проживания каждому человеку важно включать в свой ежедневный режим физическую активность. Это может быть прогулка на свежем воздухе, занятия в спортзале, плавание, велосипедные прогулки или даже простые упражнения дома. Предпочтение следует отдавать ходьбе или езде на велосипеде вместо автомобильных поездок на короткие дистанции. Это не только улучшит физическое состояние, но и поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды.



Особенно важно, чтобы пожилые люди поддерживали активный образ жизни, так как это помогает снизить риск многих возрастных заболеваний и улучшает общее качество жизни" - подытожил руководитель Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины имени Б. Атчабарова (НИИ ФПМ) Тимур Салиев.



Названы города Казахстана, где жители ведут самый сидячий образ жизни, рассказывает Tengri Life. Как оказалось, самыми "сидячими" городами оказались Алматы и Астана.В современном мире сидячий образ жизни становится все более распространенным, оказывая значительное влияние на общественное здравоохранение.Специалистами исследовательского института имени Б. Атчабарова (КазНМУ имени С. Асфендиярова) проведен анализ физической активности более 20 тысяч человек, проживающих во всех регионах Казахстана.Исследование показало, что Алматы выделяется среди других регионов Казахстана максимальным временем, проводимым в сидячем положении в день. Среди женщин этот показатель составляет в среднем 370 минут в день, тогда как среди мужчин - 360 минут. Жители Алматы проводят значительную часть своего времени без активных физических нагрузок, что может быть связано с характером работы, образом жизни, а также с урбанизацией и доступностью транспортных средств.На другом конце спектра находится Атырауская область, где зафиксировано наименьшее среднее время, проводимое в сидячем положении, – 215 минут для женщин и 207 минут для мужчин. Этот регион отличается более активным образом жизни его жителей или характером трудовой деятельности, который требует большей физической активности.В других регионах Казахстана также наблюдаются значительные различия в сидячем образе жизни. Например, в Астане среднее время сидячего положения составляет 352 минуты, что указывает на урбанизированный и менее активный образ жизни, схожий с Алматы. В то же время в таких регионах, как Кызылординская область, среднее время в сидячем положении составляет 205 минут, а в Туркестанской области - 228 минут в день, что говорит о более подвижной жизни.