ВОЗ призвала Китай поделиться данными о вспышке неизвестной пневмонии



"Мы также запросили дополнительную информацию о последних тенденциях в циркуляции известных патогенов, включая грипп, SARS-CoV-2, RSV и микоплазменную пневмонию, а также о текущей нагрузке на системы здравоохранения. ВОЗ также поддерживает контакты с врачами и учеными через существующие технические партнерства и сети в Китае", - говорится в заявлении организации.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и зарегистрированных очагах пневмонии у детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ВОЗ.представители Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в стране. Китайские власти объяснили этот рост отменой ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп, микоплазменная пневмония (распространенная бактериальная инфекция, которая обычно поражает детей младшего возраста - прим.), респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и SARS-CoV-2.Они подчеркнули необходимость усиления эпиднадзора за заболеваниями в медицинских учреждениях и общественных местах, а также укрепления потенциала системы здравоохранения по лечению пациентов.СМИ и ProMED сообщили о кластерах невыявленной пневмонии у детей на севере Китая. Неясно, связаны ли они с общим ростом респираторных инфекций, о которых ранее сообщали китайские власти, или с отдельными событиями.ВОЗ запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований этих зарегистрированных кластеров среди детей через механизм Международных медико-санитарных правил.С середины октября северный Китай сообщает об увеличении заболеваемости гриппоподобными заболеваниями по сравнению с тем же периодом предыдущих трех лет.В Китае существуют системы сбора информации о тенденциях в области гриппа, гриппоподобных заболеваний, RSV и SARS-CoV-2, а также отчеты для таких платформ, как Глобальная система эпиднадзора за гриппом и реагирования на него.