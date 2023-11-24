Казахстанские ученые освоили прорывной метод лечения рака крови

Инновационное лечение рака крови последних стадий успешно изучили казахстанские ученые, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КазНМУ имени С. Асфендиярова.
Сообщается, что Казахстан может стать первой страной в Центральной Азии, где начнут лечить онкогематологические заболевания с помощью генно-модифицированных клеток. Терапия способна полностью вылечить пациента на последних стадиях рака крови, а стоимость процедуры будет в десятки раз ниже, чем в Европе и США.
Технологию получения аутологических генетически-модифицированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих химерные антигенные рецепторы (CAR-T), освоили в рамках Национальной программы внедрения персонализированной и превентивной медицины в РК. CAR-T терапия подразумевает генетическую модификацию собственных клеток пациента, которые затем способны убивать клетки рака. Инновационную технологию исследовали в течение трех лет в Национальном центре биомедицины.
"Лечение генно-модифицированными клетками, с моей точки зрения, это высшая форма персонифицированной медицины, потому что это именно та ситуация, когда препарат создается под конкретного пациента. То есть препарат будет безопасным и эффективным, если он делается из аутологических клеток, то есть собственных клеток пациента, потом вводится назад пациенту. Это первый случай в мировой медицине, когда лечение генно-модифицированными организмами стало применятся массово. Технология CAR-T за рубежом, в странах с богатой медициной уже применяется весьма широко", - отметил научный руководитель исследования Александр Шустов.
Сам процесс получения таких генно-модифицированных клеток технологически сложный и требует применения дорогостоящего оборудования. Для проведения исследования была приобретена специальная установка CliniMACS Prodigy, которая является клеточным процессором.
"Готовят препарат концентрированных лейкоцитов полученных от пациента, его передают в биотехнологическую лабораторию, там из этого препарата выделяют фракцию Т-лимфоцитов, далее их генетически модифицируют путем специальной обработки вирусным вектором. В результате чего модифицированные клетки атакуют опухолевые клетки, что приводит к разрушению опухоли", - пояснил Шустов.
Технология CAR-T в настоящее время применятся в нескольких странах Европы, в России, США и Китае. При этом стоимость одного курса лечения составляет примерно 475 тысяч долларов. В Казахстане внедрение такой терапии затруднялось из-за технологической сложности, отсутствия научных исследований и необходимой медицинской инфраструктуры. Как минимум 3 пациента из Казахстана смогли получить эту терапию за рубежом. Все пациенты находились на последних стадиях гематологической онкологии, после терапии началась ремиссия.
Целью исследования было изучить возможность применения технологии в Казахстане. Вывод ученых – внедрить эту терапию в нашей стране возможно и стоить она будет на порядок дешевле. Кроме того, лечить пациентов возможно за счет средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
"CAR-T терапия - это не только технология надежды, но и доказанное эффективное лечение. Пациенты, прошедшие эту терапию, обычно снимаются с диспансерного учета через 5 лет, поскольку считаются полностью вылеченными. Однако для пациентов из Казахстана эта терапия остается недоступной из-за высокой стоимости. В нашей стране государственное возмещение за аналогичные процедуры, такие как пересадка костного мозга, составляет около 16 миллионов тенге, что приблизительно равно 30 тысячам долларов. В свете этого других альтернатив для казахстанских пациентов, нуждающихся в подобном лечении, практически нет. Важно, чтобы мы освоили как клинические, так и биотехнологические аспекты этой технологии. В рамках Национальной программы персонифицированной медицины биотехнологический этап уже был успешно завершен, что является значительным достижением", - рассказал научный руководитель исследования.
В Казахстане ежегодно диагностируется около 1000 случаев гематологических онкологических заболеваний. Большинство пациентов успешно лечится с помощью традиционной терапии, но примерно 300 больных на поздних стадиях рака нуждаются в высокотехнологичном лечении.
"CAR-T технологии, применяемые в лечении лейкоза, являются прорывными не только для Казахстана, но и для всего мира. Развитием этих технологий занимаются лишь несколько стран, включая Японию и США, и Казахстан является одним из пионеров в этой области. Несмотря на то, что на данный момент внедрение CAR-T технологий не получило широкого распространения даже в развитых странах, в Казахстане ведется активное изучение этих методов. Есть надежда, что эта технология будет включена в список высокотехнологичных медицинских услуг. Ее включение обосновано наличием потребности и важности для пациентов. Казахстан, становясь лидером в области CAR-T терапии в Центральной Азии, может значительно способствовать развитию медицинского туризма в регионе", - отметил ректор Казахского национального университета имени С. Асфендиярова Марат Шоранов.
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