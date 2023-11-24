Казахстанские ученые освоили прорывной метод лечения рака крови

"Лечение генно-модифицированными клетками, с моей точки зрения, это высшая форма персонифицированной медицины, потому что это именно та ситуация, когда препарат создается под конкретного пациента. То есть препарат будет безопасным и эффективным, если он делается из аутологических клеток, то есть собственных клеток пациента, потом вводится назад пациенту. Это первый случай в мировой медицине, когда лечение генно-модифицированными организмами стало применятся массово. Технология CAR-T за рубежом, в странах с богатой медициной уже применяется весьма широко", - отметил научный руководитель исследования Александр Шустов.

"Готовят препарат концентрированных лейкоцитов полученных от пациента, его передают в биотехнологическую лабораторию, там из этого препарата выделяют фракцию Т-лимфоцитов, далее их генетически модифицируют путем специальной обработки вирусным вектором. В результате чего модифицированные клетки атакуют опухолевые клетки, что приводит к разрушению опухоли", - пояснил Шустов.

"CAR-T терапия - это не только технология надежды, но и доказанное эффективное лечение. Пациенты, прошедшие эту терапию, обычно снимаются с диспансерного учета через 5 лет, поскольку считаются полностью вылеченными. Однако для пациентов из Казахстана эта терапия остается недоступной из-за высокой стоимости. В нашей стране государственное возмещение за аналогичные процедуры, такие как пересадка костного мозга, составляет около 16 миллионов тенге, что приблизительно равно 30 тысячам долларов. В свете этого других альтернатив для казахстанских пациентов, нуждающихся в подобном лечении, практически нет. Важно, чтобы мы освоили как клинические, так и биотехнологические аспекты этой технологии. В рамках Национальной программы персонифицированной медицины биотехнологический этап уже был успешно завершен, что является значительным достижением", - рассказал научный руководитель исследования.

"CAR-T технологии, применяемые в лечении лейкоза, являются прорывными не только для Казахстана, но и для всего мира. Развитием этих технологий занимаются лишь несколько стран, включая Японию и США, и Казахстан является одним из пионеров в этой области. Несмотря на то, что на данный момент внедрение CAR-T технологий не получило широкого распространения даже в развитых странах, в Казахстане ведется активное изучение этих методов. Есть надежда, что эта технология будет включена в список высокотехнологичных медицинских услуг. Ее включение обосновано наличием потребности и важности для пациентов. Казахстан, становясь лидером в области CAR-T терапии в Центральной Азии, может значительно способствовать развитию медицинского туризма в регионе", - отметил ректор Казахского национального университета имени С. Асфендиярова Марат Шоранов.



Инновационное лечение рака крови последних стадий успешно изучили казахстанские ученые, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КазНМУ имени С. Асфендиярова.Сообщается, что Казахстан может стать первой страной в Центральной Азии, где начнут лечить онкогематологические заболевания с помощью генно-модифицированных клеток. Терапия способна полностью вылечить пациента на последних стадиях рака крови, а стоимость процедуры будет в десятки раз ниже, чем в Европе и США.Технологию получения аутологических генетически-модифицированных Т-лимфоцитов, экспрессирующих химерные антигенные рецепторы (CAR-T), освоили в рамках Национальной программы внедрения персонализированной и превентивной медицины в РК. CAR-T терапия подразумевает генетическую модификацию собственных клеток пациента, которые затем способны убивать клетки рака. Инновационную технологию исследовали в течение трех лет в Национальном центре биомедицины.Сам процесс получения таких генно-модифицированных клеток технологически сложный и требует применения дорогостоящего оборудования. Для проведения исследования была приобретена специальная установка CliniMACS Prodigy, которая является клеточным процессором.Технология CAR-T в настоящее время применятся в нескольких странах Европы, в России, США и Китае. При этом стоимость одного курса лечения составляет примерно 475 тысяч долларов. В Казахстане внедрение такой терапии затруднялось из-за технологической сложности, отсутствия научных исследований и необходимой медицинской инфраструктуры. Как минимум 3 пациента из Казахстана смогли получить эту терапию за рубежом. Все пациенты находились на последних стадиях гематологической онкологии, после терапии началась ремиссия.Целью исследования было изучить возможность применения технологии в Казахстане. Вывод ученых – внедрить эту терапию в нашей стране возможно и стоить она будет на порядок дешевле. Кроме того, лечить пациентов возможно за счет средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.В Казахстане ежегодно диагностируется около 1000 случаев гематологических онкологических заболеваний. Большинство пациентов успешно лечится с помощью традиционной терапии, но примерно 300 больных на поздних стадиях рака нуждаются в высокотехнологичном лечении.