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Какую технику нельзя подключать к удлинителям

Просмотров:355 Опубликовано: Сегодня, 14:50
Какую технику нельзя подключать к удлинителям
Фото:depositphotos.com
Эксперт объяснил, какую технику не стоит подключать к удлинителям, подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на iPhones.ru.

Автор статьи Кирилл Нерода напоминает, что обычная розетка в стене, как правило, выдерживает нагрузку до 3500 ватт. Тем временем удлинители в зависимости от модели чаще всего имеют максимальную нагрузку от 2000 до 3800 ватт. Стоит обязательно проверять, на какую мощность он рассчитан, обычно такие данные указываются на упаковке.

Эксперт отмечает, что в инструкции по эксплуатации производитель предупреждает не использовать удлинители, а подключать непосредственно к розетке при использовании таких приборов, как, к примеру, стиральная и посудомоечная машины, холодильник, электрическая плита, духовой шкаф, обогреватели, кондиционеры, фены, плойки, щипцы для волос, кофеварки, кофемашины, электрочайник.

"К примеру, мощность обогревателя бывает больше 2500 ватт. Большая мощность в совокупности с продолжительным временем работы повышает риск возгорания при подключении к удлинителю, даже если больше никаких других приборов не подключено к нему в этот момент", - отмечает автор статьи.


Также подчеркивается, что, если подключить много мощных устройств к удлинителю, есть риск перегрузки. Это может привести к нагреву и пересыханию изоляции, что может стать причиной возгорания.

Эксперт отмечает, что к удлинителям можно подключать такие устройства, как, к примеру, ноутбуки, зарядки от мобильной техники и аксессуаров, принтеры. Однако нужно "убедиться, что мощность удлинителя больше мощности всех подключаемых приборов".


Источник: tengrinews.kz
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