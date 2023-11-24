"Знакомые эмигранты были шокированы" - казахстанка о беспорядках в Дублине

"Я живу далеко от центра, так что самих беспорядков не видели. Мы общаемся в основном с эмигрантами, тут проживает много казахов и выходцев из других стран. Сейчас все находятся на эмоциях, так как до этих событий в Дублине было очень спокойно в отношении эмигрантов. Мне кажется, их здесь даже больше, чем коренных жителей, и они к ним очень лояльно и даже по-доброму относятся. Всегда удивляло, что ирландцы очень приветливые, всегда улыбаются, несмотря на то что ты иностранец, чувствуешь себя здесь очень хорошо. Последние события всполошили людей, так как это было очень внезапно и нарушило покой. Местные казахи очень эмоционально это восприняли", - рассказала Камила.



"Сами такого не видели, так как живем далеко от эпицентра событий. В целом мигранты здесь не живут в каких-то этнических кварталах, они быстро ассимилируются, а жилье выбирают там, где его в принципе можно найти. До вчерашнего дня все было спокойно, но сейчас все испытывают большой страх. Полиция, так же как и система образования и здравоохранения, плохо регулируется и работает не очень эффективно. Протестующие кричат, чтобы эмигранты возвращались домой", - поделилась впечатлениями Камила.





Казахстанка, проживающая в столице Ирландии, рассказала, как местные жители и эмигранты восприняли беспорядки в Дублине, передает корреспондент Tengrinews.kz.Казахстанка Камила вместе с супругом и двумя детьми уже больше года проживает в Дублине. По ее словам, семья переехала в эту страну, так как муж получил работу в крупной IT-компании и они хотели приобрести новый опыт и улучшить языковые навыки. Дети Камилы посещают ирландскую школу, старший - второй класс, а младший проходит дошкольную подготовку. По словам казахстанки, в их районе сейчас все спокойно, но местные жители из числа эмигрантов очень напуганы.Видео из чатов казахстанцев в ИрландииБеспорядки, по словам казахстанки, начались после сообщения, что выходец из Алжира напал на детей. Местная молодежь выступила с протестом и вступила в конфликт с полицией, а действия правоохранителей оказались недостаточно эффективными. Некоторые полицейские даже боялись подходить к протестующим. Из чатов, местных СМИ, а также по слухам мы узнали, что протестующие сжигали автобусы, подожгли трамвай, гостиницы, где живут эмигранты, а также начали стрелять в заведении, где выступал иностранный певец.По словам казахстанки, сегодня они не отпустили детей в школу, но это было вызвано не опасениями, а тем, что сегодня не учебный день. При этом ее супруг все же отправился на работу. Судя по новостям, беспорядки продолжались всю ночь. Сейчас погромы прекратились, общественный транспорт в городе работает без перебоев. При этом в центре города не ходят трамваи.Опасаясь новых погромов, полиция обещает увеличить число патрулей. Всего за участие в беспорядках задержано 37 человек.Напомним, что СМИ сообщили о массовых беспорядках, которые развернулись ночью в четверг на улицах Дублина. Несколько сотен человек вышли на демонстрацию, а затем начались столкновения с полицией.