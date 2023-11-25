Названы главные счастливчики декабря — повезет по-крупному в деньгах и любви

В последний месяц года Черного Кролика нескольким знакам Китайского гороскопа предстоят позитивные перемены, утверждают астрологи. События будут развиваться благоприятно как в профессиональной, так и в личной сферах, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на rosbalt.ru.Рожденные в годы Быка
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997) станут настоящими звездами декабря. Им откроются блестящие возможности и перспективы. Однако нужно быть внимательным — соперники не дремлют. Самой верной тактикой будет сосредоточится на своем движении к победе, не отвлекаясь на мелочи. Важно доверять собственной интуиции, она убережет от сомнительных проектов и решений. Декабрь также окажется благоприятным для заключения брака, смены работы, переезда.К Змеям
(1953, 1965, 1977, 1989, 2001) в первый зимний месяц придут признание и успех. В работе получится достичь высокого уровня и добиться авторитета у коллег. Достойный труд будет вознагражден достойной оплатой. Кроме этого, вполне вероятно повышение по службе. Тем из представителей знака, кто находится в поисках работы, удастся найти очень хорошее место — отношения с начальством и с коллективом будут складываться на удивление удачно. Также высоки шансы встретить свою половину, а находящимся в отношениях Змеям, вероятно, захочется узаконить свой союз.Люди, родившиеся в годы Петуха
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993), смогут закрепить свой успех, начатый в ноябре. За это время им удалось достичь высокого уровня продуктивности, который позволит успешно решить даже дела, месяцами стоявшие на паузе. Это самым благоприятным способом скажется на самооценке, а также на денежном вознаграждении, которое будет выплачено в конце года. В личных отношениях все также будет развиваться позитивно, но при условии, что Петухам удастся обуздать свойственное им упрямство.У Свиньи
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995) появится возможность передохнуть от сумасшедшей ноябрьской гонки. Декабрь будет спокойным и благоприятным. Вместе с тем предстоит пожинать щедрые плоды ранее проведенной большой работы. Начальство оценит достижения — и вознаградить премией. Также звезды обещают рожденным в годы Свиньи гармонию в личной жизни — это будет касаться и семейных представителей знака, и тех, кто состоит в романтических отношениях.
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