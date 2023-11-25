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Названы главные счастливчики декабря — повезет по-крупному в деньгах и любви

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 08:48
Названы главные счастливчики декабря — повезет по-крупному в деньгах и любви
Фото: CC0 Public Domain
В последний месяц года Черного Кролика нескольким знакам Китайского гороскопа предстоят позитивные перемены, утверждают астрологи. События будут развиваться благоприятно как в профессиональной, так и в личной сферах, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на rosbalt.ru.

Рожденные в годы Быка (1949, 1961, 1973, 1985, 1997) станут настоящими звездами декабря. Им откроются блестящие возможности и перспективы. Однако нужно быть внимательным — соперники не дремлют. Самой верной тактикой будет сосредоточится на своем движении к победе, не отвлекаясь на мелочи. Важно доверять собственной интуиции, она убережет от сомнительных проектов и решений. Декабрь также окажется благоприятным для заключения брака, смены работы, переезда.

К Змеям (1953, 1965, 1977, 1989, 2001) в первый зимний месяц придут признание и успех. В работе получится достичь высокого уровня и добиться авторитета у коллег. Достойный труд будет вознагражден достойной оплатой. Кроме этого, вполне вероятно повышение по службе. Тем из представителей знака, кто находится в поисках работы, удастся найти очень хорошее место — отношения с начальством и с коллективом будут складываться на удивление удачно. Также высоки шансы встретить свою половину, а находящимся в отношениях Змеям, вероятно, захочется узаконить свой союз.

Люди, родившиеся в годы Петуха (1945, 1957, 1969, 1981, 1993), смогут закрепить свой успех, начатый в ноябре. За это время им удалось достичь высокого уровня продуктивности, который позволит успешно решить даже дела, месяцами стоявшие на паузе. Это самым благоприятным способом скажется на самооценке, а также на денежном вознаграждении, которое будет выплачено в конце года. В личных отношениях все также будет развиваться позитивно, но при условии, что Петухам удастся обуздать свойственное им упрямство.

У Свиньи (1947, 1959, 1971, 1983, 1995) появится возможность передохнуть от сумасшедшей ноябрьской гонки. Декабрь будет спокойным и благоприятным. Вместе с тем предстоит пожинать щедрые плоды ранее проведенной большой работы. Начальство оценит достижения — и вознаградить премией. Также звезды обещают рожденным в годы Свиньи гармонию в личной жизни — это будет касаться и семейных представителей знака, и тех, кто состоит в романтических отношениях.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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