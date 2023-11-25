Пять вещей в доме, которые вызывают преждевременную старость

Люди тратят огромные суммы на то, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе - это и походы в спортзал, и центры косметологии, и салоны красоты. Однако некоторые предметы в доме могут не только вредить здоровью, но и буквально приблизить старение. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Doctorpiter.



Плохое освещение



Важно, чтобы в доме было много света и он был правильно расставлен. Лампочки должны давать свет, который будет комфортным для вашего зрения при чтении, иначе вы станете постоянно щуриться в попытке рассмотреть что-то и в итоге вокруг глаз появятся маленькие морщинки из-за постоянного напряжения мышц. Избавиться от них будет не так просто.



Наволочки



Выбирайте постельное белье из правильных материалов. Оптимальный вариант для наволочек — шелк. Сон на такой наволочке поможет сохранить молодость кожи, поскольку не оставляет заломов на лице. Кожа и волосы скользят по гладкому материалу, поэтому свежий вид наутро гарантирован.



Агрессивная бытовая химия



Руки в первую очередь выдают возраст, ведь именно на них кожа страдает от агрессивного влияния окружающей среды больше, чем на лице. Используйте резиновые перчатки при уборке и постарайтесь выбирать щадящие средства.



Плохой стол и стулья



Здоровье и внешний вид очень сильно зависят от позвоночника и осанки. Выбирайте правильную мебель для работы, особенно если вам приходится проводить за рабочим столом много часов.



Диван в качестве спального места



Диван в качестве кровати - не самая лучшая идея, ведь на нем сон будет не таким качественным. Плохой сон — одна из самых главных причин преждевременного старения. Мешки под глазами, мелкая сеть морщин, неуправляемый аппетит из-за повышенного кортизола и плохой выработки мелатонина — все это точно не сделает вас моложе.