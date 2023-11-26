Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Самый большой в мире айсберг начал движение впервые за 30 лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:08
Самый большой в мире айсберг начал движение впервые за 30 лет
Фото из открытых источников
Самый большой в мире айсберг - А23а, расположенный недалеко от Антарктиды, сдвинулся с места впервые за 30 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Fox News.

Площадь айсберга А23а составляет 1500 квадратных миль, весит он почти триллион тонн. Ученые зафиксировали начало движения ледяной глыбы в конце ноября. Отмечается, что она покинет мелководье Антарктики и войдет в большую часть Южного океана, двигаясь по пути, известному как "аллея айсбергов".

Айсберг может снова встать, как только достигнет острова Южная Георгия, что негативно скажется на фауне местности, считают специалисты. Льдина может заблокировать животным доступ к пище. В частности, под угрозой окажутся бельки тюленей и птенцы пингвинов.

"Также A23a может разбиться на мелкие куски при входе в более теплые воды. Тающий айсберг может в конечном итоге высвободить минералы, которые копились в нем тысячелетиями. Минералы обеспечат организмы в этом районе некоторыми питательными веществами, хотя и недостаточными, чтобы компенсировать потенциальную потерю доступа к пище в краткосрочной перспективе", - сказали специалисты.


Эксперты отмечают, что есть еще один вариант развития событий, который также не сулит ничего хорошего - айсберг не встанет у берегов Южной Георгии и поплывет в сторону Южной Африки, где может вызвать массовые нарушения судоходных путей.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика