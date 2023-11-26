Самый большой в мире айсберг начал движение впервые за 30 лет

"Также A23a может разбиться на мелкие куски при входе в более теплые воды. Тающий айсберг может в конечном итоге высвободить минералы, которые копились в нем тысячелетиями. Минералы обеспечат организмы в этом районе некоторыми питательными веществами, хотя и недостаточными, чтобы компенсировать потенциальную потерю доступа к пище в краткосрочной перспективе", - сказали специалисты.

Самый большой в мире айсберг - А23а, расположенный недалеко от Антарктиды, сдвинулся с места впервые за 30 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Fox News.Площадь айсберга А23а составляет 1500 квадратных миль, весит он почти триллион тонн. Ученые зафиксировали начало движения ледяной глыбы в конце ноября. Отмечается, что она покинет мелководье Антарктики и войдет в большую часть Южного океана, двигаясь по пути, известному как "аллея айсбергов".Айсберг может снова встать, как только достигнет острова Южная Георгия, что негативно скажется на фауне местности, считают специалисты. Льдина может заблокировать животным доступ к пище. В частности, под угрозой окажутся бельки тюленей и птенцы пингвинов.Эксперты отмечают, что есть еще один вариант развития событий, который также не сулит ничего хорошего - айсберг не встанет у берегов Южной Георгии и поплывет в сторону Южной Африки, где может вызвать массовые нарушения судоходных путей.