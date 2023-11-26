Китайские военные прогнали вторгшийся в чужие территориальные воды эсминец США

"Китайские военные в субботу заявили, что изгнали американский ракетный эсминец USS Hopper после того, как он незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша в Южно-Китайском море", - говорится в сообщении.

Полковник заявил, что США "поставили под угрозу суверенитет и безопасность Китая", а незаконное проникновение в территориальные воды Китая служит "железным доказательством" стремления Вашингтона к "морской гегемонии" и "милитаризации Южно-Китайского моря".

Китайские корабли и самолеты в субботу вытеснили американский эсминец USS Hopper, незаконно вошедший в территориальные воды страны. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает Tengrinews.kz.По словам полковника Тянь Цзюньли, китайская армия задействовала свои военно-морские и военно-воздушные силы для "отслеживания, мониторинга и предупреждения" судна.Китай много лет оспаривает с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона принадлежность ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых нашли значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность КНР. В Вашингтоне ранее не раз заявляли, что американские корабли будут плавать везде, где это разрешает международное право.