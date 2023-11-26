Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Жителей Бишкека хотят обязать выносить мусор в определенное время

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 15:29
Жителей Бишкека хотят обязать выносить мусор в определенное время
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Жителей Бишкека хотят обязать выносить мусор в определенное время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил внести предложение по установлению определенных часов выноса твердых бытовых отходов горожанами и хозяйствующими субъектами. Глава администрации поручил провести разъяснительные работы с населением.

Айбек Джунушалиев считает, что жители Бишкека должны выносить мусор с 19:00 до полуночи, потому что так удобнее коммунальщикам. Вынос мусора в указанное время, по словам мэра, позволит коммунальным службам вывозить отходы в соответствии с утвержденным муниципалитетом графиком, то есть до 07:00.

"Таким образом, в дневное время мусорные баки и площадки обретут эстетичный и опрятный вид, а в летнее время будет меньше потеков и неприятного запаха от них. В этом направлении районным администрациям поручено проводить разъяснительные работы", – отметили в мэрии.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика