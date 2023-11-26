"Таким образом, в дневное время мусорные баки и площадки обретут эстетичный и опрятный вид, а в летнее время будет меньше потеков и неприятного запаха от них. В этом направлении районным администрациям поручено проводить разъяснительные работы", – отметили в мэрии.

Жителей Бишкека хотят обязать выносить мусор в определенное время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поручил внести предложение по установлению определенных часов выноса твердых бытовых отходов горожанами и хозяйствующими субъектами. Глава администрации поручил провести разъяснительные работы с населением.Айбек Джунушалиев считает, что жители Бишкека должны выносить мусор с 19:00 до полуночи, потому что так удобнее коммунальщикам. Вынос мусора в указанное время, по словам мэра, позволит коммунальным службам вывозить отходы в соответствии с утвержденным муниципалитетом графиком, то есть до 07:00.