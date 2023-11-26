Шойгу заявил о создании единой системы ПВО стран ОДКБ

«Фактически она [единая система ПВО] создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение (...) с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией», — сказал министр в эфире телеканала «Россия-1».

Можно говорить о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создана, заключены двусторонние соглашения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.По его словам, система оснащена и работает. Периодически проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии. Шойгу отметил, что с каждой из стран-членов ОДКБ у заключены соглашение двустороннее.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на то, что Армения пойдет на полноценное возобновление участия в мероприятиях ОДКБ.Между тем президент России Владимир Путин сообщал, что Россия поставила Таджикистану два дивизиона C-300. Это восемь пусковых установок. Как заявил глава государства, «мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом».