Заставляла запить таблетки уксусом: школьница едва не убила одноклассницу

В администрации Южноуральского городского округа рассказали, что шестиклассница заставляла ровесницу съесть таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа девочка нанесла пострадавшей два ножевых ранения в лицо и шею и пыталась скрыться, но ее остановили прохожие.

Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь, – пообещал глава Южноуральска Ярослав Куленко.

В Южноуральске школьница совершила покушение на убийство своей одноклассницы в городском парке, передает Liter.kz.Состояние пострадавшей стабильное, порезы неглубокие, она находится в областной больнице. Нападавшую девочку поместили в психиатрическую больницу.