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В Кыргызстане задержали мэра по подозрению в рейдерстве и связях с ОПГ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:33
В Кыргызстане задержали мэра по подозрению в рейдерстве и связях с ОПГ
Фото: пресс-служба ГКНБ Кыргызстана
ГКНБ выявил факт организации рейдерского захвата месторождения кварца в Токтогульском районе Джалал-Абадской области со стороны мэра Токтогула в сговоре с членами ОПГ, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году Т. Э. А., будучи главой айыл окмоту, на территории которого находилось месторождение, предложил владельцу вести совместную добычу и реализацию кварца, сообщает Kaktus Media.

Получив отказ, Т. Э. А., как предполагается, привлек в том числе И. Б. А. - так называемого смотрящего за Токтогулом от ОПГ Чынгыза Жумагулова (Доо Чынгыз).

"Далее путем применения физической силы, а также угроз в адрес членов его семьи вышеуказанные лица вынудили частного предпринимателя передать им 50% доли предприятия, оформив ее на сына Т. Э. А.", - сообщает пресс-служба ГКНБ.


В дальнейшем на месторождении проводились незаконная добыча и реализация кварца, доходы от которых получал мэр Токтогула совместно с указанным членом ОПГ.

При этом добыча осуществлялась с грубыми нарушениями экологических и технических требований, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 74 млн сомов.

В итоге мэр Токтогула, его сын, а также член ОПГ были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области. Ведется следствие.


Источник: Zakon.kz
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